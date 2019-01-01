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У Луцьку під час змагань з дрег-рейсингу в автомобіля «вибухнув» мотор. ВІДЕО

У Луцьку під час змагань з дрег-рейсингу в автомобіля «вибухнув» мотор. ВІДЕО
Під час одного із заїздів у межах чемпіонату з дрег-рейсингу, що проходить на луцькому аеродромі, у боліда Nissan Skyline, більш відомого у колах любителів автоспорту як «Godzilla», «вибухнув» мотор.

Інцидент трапився під час одного із заїздів автомобілів класу PRO Unlimited сьогодні, 22 червня, - пишуть Волинські новини.

Зі слів голова вінницької федерації дрег-рейсингу та дріфту Андрія Гальчинського, вартість такого двигуна еквівалентна вартості двох квартир у Києві.

До слова, такі ситуації – не поодинокі під час перегонів і вважаються цілком нормальним явищем серед спортсменів, оскільки автомобілі розвивають шалені швидкості.



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Теги: дрег-рейсери, змагання
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Коментарі 1
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Де обіцяне відео з вибухом мотору?
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