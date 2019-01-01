У Луцьку під час змагань з дрег-рейсингу в автомобіля «вибухнув» мотор. ВІДЕО





Інцидент трапився під час одного із заїздів автомобілів класу PRO Unlimited сьогодні, 22 червня, - пишуть



Зі слів голова вінницької федерації дрег-рейсингу та дріфту Андрія Гальчинського, вартість такого двигуна еквівалентна вартості двох квартир у Києві.



До слова, такі ситуації – не поодинокі під час перегонів і вважаються цілком нормальним явищем серед спортсменів, оскільки автомобілі розвивають шалені швидкості.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час одного із заїздів у межах чемпіонату з дрег-рейсингу, що проходить на луцькому аеродромі, у боліда Nissan Skyline, більш відомого у колах любителів автоспорту як «Godzilla», «вибухнув» мотор.Інцидент трапився під час одного із заїздів автомобілів класу PRO Unlimited сьогодні, 22 червня, - пишуть Волинські новини Зі слів голова вінницької федерації дрег-рейсингу та дріфту, вартість такого двигуна еквівалентна вартості двох квартир у Києві.До слова, такі ситуації – не поодинокі під час перегонів і вважаються цілком нормальним явищем серед спортсменів, оскільки автомобілі розвивають шалені швидкості.

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