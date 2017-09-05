Голову громадської організації атовців з Волині суд Луганщини відпустив з-під варти

Євгена Селіна (позивний «Начкар»), якого через стан здоров’я швидка медична допомога доставила до лікарні.



Про це колишній розвідник батальйону «Айдар» Юрій Куличенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, - пише



«Жеку «Начкара» відпустили без конвою до 9 години ранку на завтра (21 червня, – ред.). Надіємось на усе добре… В 15 році заступився за жіночку. А що, патріоту треба обов’язково щось натворити, щоб посадили до буцегарні?», – риторично запитує він.



З дописів Юрія Куличенка та його побратимів відомо, що розгляд справи щодо Євгена Селіна у Старобільському суді Луганської області ще не закінчився. Сам же «Начкар» перебуває у лікарні після того, як йому стало зле і довелося викликати швидку медичну допомогу. Кажуть, що під час конвоювання поліцією з Ковеля до Старобільська він невчасно приймав ліки, а через це загострилася важка хвороба.



Нагадаємо, що відома у Луцьку психолог та волонтерка Олена Звєрєва у Facebook писала, що правоохоронці обвинувачують Євгена Селіна в розбої та інших важких злочинах.



Втім, є ухвала Старобільського районного суду від 30 серпня 2015 року про застосування запобіжного заходу щодо Євгена Селіна у вигляді тримання під вартою. Справу тоді розглядав слідчий суддя Олександр Форощук, за участю прокурора Ольги Редько, старшого слідчого СВ Старобільського РВ ГУМВСУ в Луганській області Євгенія Луганського та підозрюваного.



В ухвалі вказується, що Євгена Селіна, уродженця міста Нововолинськ Волинської області, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, не судимого в порядку ст. 89 КК України (погашена судимість), військовослужбовця військової частини польова пошта В 2950 (24-й окремий штурмовий батальйон «Айдар»), слідство підозрює у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння.



За даними слідства, 24 серпня 2015 року близько 13 години Євген Селін дізнався, що один громадянин заподіяв своїй дружині тілесні ушкодження. З метою встановлення обставин, через півгодини він прибув на територію того домоволодіння. Під час конфлікту з цим громадянином та його батьком «Начкар» дістав з кобури закріплену за ним табельну вогнепальну зброю «АПС» (автоматичний пістолет Стєчкіна) та здійснив по декілька пострілів їм в ноги, заподіявши тілесні ушкодження. Відповідно до висновку експерта № 213 від 25.08.2015 р. у старшого чоловіка медики констатували відкритий осколковий перелом нижньої третини правої стегнової кістки зі зміщенням, відкритий перелом проксимального метафіза великогомілкової кістки справа (вогнепальне поранення), які слід кваліфікувати як тяжкі тілесні ушкодження.



Поліція відкрила кримінальне провадження №12015130580000982 за ч. 1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.



Суд врахував, що Євген Селін проживає без реєстрації, раніше судимий, підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, а тому задовольнив клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу щодо нього у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, тобто до 28 жовтня 2015 року, включно. Також суд визначив йому заставу в розмірі 80 мінімальних заробітних плат, що становить 97 440 гривень, роз’яснивши, що в разі внесення застави він буде зобов’язаний прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою та не відлучатись з Луганської області без їх дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд на Луганщині відпустив під особисте зобов’язання колишнього бійця «Айдару», якого через стан здоров’я швидка медична допомога доставила до лікарні.Про це колишній розвідник батальйону «Айдар»повідомив на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ковель «Жеку «Начкара» відпустили без конвою до 9 години ранку на завтра (21 червня, – ред.). Надіємось на усе добре… В 15 році заступився за жіночку. А що, патріоту треба обов’язково щось натворити, щоб посадили до буцегарні?», – риторично запитує він.З дописів Юрія Куличенка та його побратимів відомо, що розгляд справи щодо Євгена Селіна у Старобільському суді Луганської області ще не закінчився. Сам же «Начкар» перебуває у лікарні після того, як йому стало зле і довелося викликати швидку медичну допомогу. Кажуть, що під час конвоювання поліцією з Ковеля до Старобільська він невчасно приймав ліки, а через це загострилася важка хвороба.Нагадаємо, що відома у Луцьку психолог та волонтеркау Facebook писала, що правоохоронці обвинувачують Євгена Селіна в розбої та інших важких злочинах.Втім, є ухвала Старобільського районного суду від 30 серпня 2015 року про застосування запобіжного заходу щодо Євгена Селіна у вигляді тримання під вартою. Справу тоді розглядав слідчий суддя Олександр Форощук, за участю прокурора Ольги Редько, старшого слідчого СВ Старобільського РВ ГУМВСУ в Луганській області Євгенія Луганського та підозрюваного.В ухвалі вказується, що Євгена Селіна, уродженця міста Нововолинськ Волинської області, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, не судимого в порядку ст. 89 КК України (погашена судимість), військовослужбовця військової частини польова пошта В 2950 (24-й окремий штурмовий батальйон «Айдар»), слідство підозрює у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння.За даними слідства, 24 серпня 2015 року близько 13 години Євген Селін дізнався, що один громадянин заподіяв своїй дружині тілесні ушкодження. З метою встановлення обставин, через півгодини він прибув на територію того домоволодіння. Під час конфлікту з цим громадянином та його батьком «Начкар» дістав з кобури закріплену за ним табельну вогнепальну зброю «АПС» (автоматичний пістолет Стєчкіна) та здійснив по декілька пострілів їм в ноги, заподіявши тілесні ушкодження. Відповідно до висновку експерта № 213 від 25.08.2015 р. у старшого чоловіка медики констатували відкритий осколковий перелом нижньої третини правої стегнової кістки зі зміщенням, відкритий перелом проксимального метафіза великогомілкової кістки справа (вогнепальне поранення), які слід кваліфікувати як тяжкі тілесні ушкодження.Поліція відкрила кримінальне провадження №12015130580000982 за ч. 1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.Суд врахував, що Євген Селін проживає без реєстрації, раніше судимий, підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, а тому задовольнив клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу щодо нього у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, тобто до 28 жовтня 2015 року, включно. Також суд визначив йому заставу в розмірі 80 мінімальних заробітних плат, що становить 97 440 гривень, роз’яснивши, що в разі внесення застави він буде зобов’язаний прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою та не відлучатись з Луганської області без їх дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи.

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