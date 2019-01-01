Двоє волинян потрапили до виборчого списку кандидатів партії «Українська стратегія Гройсмана»





Про це інформує прес-служба Громадянської мережі ОПОРА.



До списку включили двох мешканців Волинської області, серед яких:



Зеленський Ярослав Миколайович, народився 12 травня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Пустомитівський сільський голова Горохівського району Волинської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА», проживає в селі Пустомити Горохівського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.



Журавльова Наталія Миколаївна, народилася 18 липня 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 47.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральна виборча комісія 21 червня прийняла рішення про реєстрацію виборчого списку кандидатів політичної партії «Українська стратегія Гройсмана». У списку – двоє волинян.Про це інформує прес-служба Громадянської мережі ОПОРА.До списку включили двох мешканців Волинської області, серед яких:, народився 12 травня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Пустомитівський сільський голова Горохівського району Волинської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА», проживає в селі Пустомити Горохівського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38., народилася 18 липня 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 47.

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