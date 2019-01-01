вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двоє волинян потрапили до виборчого списку кандидатів партії «Українська стратегія Гройсмана»

Двоє волинян потрапили до виборчого списку кандидатів партії «Українська стратегія Гройсмана»
Центральна виборча комісія 21 червня прийняла рішення про реєстрацію виборчого списку кандидатів політичної партії «Українська стратегія Гройсмана». У списку – двоє волинян.

Про це інформує прес-служба Громадянської мережі ОПОРА.

До списку включили двох мешканців Волинської області, серед яких:

Зеленський Ярослав Миколайович, народився 12 травня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Пустомитівський сільський голова Горохівського району Волинської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА», проживає в селі Пустомити Горохівського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Журавльова Наталія Миколаївна, народилася 18 липня 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 47.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибори, Волинь, Українська стратегія Гройсмана
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє волинян потрапили до виборчого списку кандидатів партії «Українська стратегія Гройсмана»
Сьогодні, 17:20
Голову громадської організації атовців з Волині суд Луганщини відпустив з-під варти
Сьогодні, 17:01
У Луцьку під час змагань з дрег-рейсингу в автомобіля «вибухнув» мотор. ВІДЕО
Сьогодні, 16:24
В Україні через аномальну спеку можливе тимчасове відключення електроенергії
Сьогодні, 16:20
«Я лежала з гнилими ногами і мені було байдуже»: чуттєва історія колишньої наркоманки
Сьогодні, 16:01
Схожі новини
Партія Партія "Слуга народу" назвала кандидатів-мажоритарників на Волині
21 червень, 22:41
На Волині – найменше зареєстрованих кандидатів в нардепи-мажоритарники На Волині – найменше зареєстрованих кандидатів в нардепи-мажоритарники
20 червень, 02:30
Опрацювали 100% бюлетенів: відомі остаточні результати голосування на Волині Опрацювали 100% бюлетенів: відомі остаточні результати голосування на Волині
23 квітень, 13:40
Волинь – одна з областей, які гальмують оголошення результатів виборів Волинь – одна з областей, які гальмують оголошення результатів виборів
23 квітень, 12:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двоє волинян потрапили до виборчого списку кандидатів партії «Українська стратегія Гройсмана»
Сьогодні, 17:20
 0
Голову громадської організації атовців з Волині суд Луганщини відпустив з-під варти
Сьогодні, 17:01
 0
У Луцьку під час змагань з дрег-рейсингу в автомобіля «вибухнув» мотор. ВІДЕО
Сьогодні, 16:24
 0
В Україні через аномальну спеку можливе тимчасове відключення електроенергії
Сьогодні, 16:20
 0
«Я лежала з гнилими ногами і мені було байдуже»: чуттєва історія колишньої наркоманки
Сьогодні, 16:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿