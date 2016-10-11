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На Волині судили валютника

На Волині судили валютника
Чоловіка, який здійснював незаконні валютні операції, судили у Володимирі-Волинську.

Вирок суду оприлюднений у Єдиному державному реєстрі, - пише Волинь24.

22 лютого 2018 року працівники Управління захисту економіки у місті Нововолинську виявили чоловіка, який обмінював валюту всупереч встановлених вимог до валютних операцій.

Аби на нього не склали протокол, чоловік запропонував правоохоронцям хабара в розмірі 10 000 гривень. Втім, відповідати довелося не тільки за незаконні операції з валютою, а ще й за пропозицію хабара працівнику правоохоронного органу.

В результаті суд виніс вирок - штраф у розмірі 8 500 гривень. Відтак, чоловік за сукупністю правопорушень відбувся меншою мірою покарання, аніж сума хабара, який він мав намір заплатити.

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Теги: валютник, суд
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