На Волині судили валютника





Вирок суду оприлюднений у Єдиному державному реєстрі, - пише



22 лютого 2018 року працівники Управління захисту економіки у місті Нововолинську виявили чоловіка, який обмінював валюту всупереч встановлених вимог до валютних операцій.



Аби на нього не склали протокол, чоловік запропонував правоохоронцям хабара в розмірі 10 000 гривень. Втім, відповідати довелося не тільки за незаконні операції з валютою, а ще й за пропозицію хабара працівнику правоохоронного органу.



В результаті суд виніс вирок - штраф у розмірі 8 500 гривень. Відтак, чоловік за сукупністю правопорушень відбувся меншою мірою покарання, аніж сума хабара, який він мав намір заплатити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіка, який здійснював незаконні валютні операції, судили у Володимирі-Волинську.Вирок суду оприлюднений у Єдиному державному реєстрі, - пише Волинь24 22 лютого 2018 року працівники Управління захисту економіки у місті Нововолинську виявили чоловіка, який обмінював валюту всупереч встановлених вимог до валютних операцій.Аби на нього не склали протокол, чоловік запропонував правоохоронцям хабара в розмірі 10 000 гривень. Втім, відповідати довелося не тільки за незаконні операції з валютою, а ще й за пропозицію хабара працівнику правоохоронного органу.В результаті суд виніс вирок - штраф у розмірі 8 500 гривень. Відтак, чоловік за сукупністю правопорушень відбувся меншою мірою покарання, аніж сума хабара, який він мав намір заплатити.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію