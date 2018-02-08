Трактор зіткнувся з вантажівкою: на Волині шукають свідків аварії. ФОТО





Про це Олег Киселюк написав у Facebook-спільноті



"Друзі! Потрібна допомога!

Шукаю свідків ДТП (аварії), що сталося 20 червня (четвер) 2019 р., приблизно о18-й годині на трасі Львів-Луцьк (перед самим Гороховом із сторони Львова), за участі вантажівки (фури) Мерседес та трактора DF (донг-фенг).



Можливо хтось їхав із реєстратором, хтось бачив конкретно сам момент аварії.



Буду вдячний за інформацію!

(0671627785, Олег)", - йдеться в дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують свідків аварії, яка трапилась у четвер, 20 червня, на трасі Луцьк-Львів поблизу Горохова за участі вантажівки та трактора.Про ценаписав у Facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька" "Друзі! Потрібна допомога!Шукаю свідків ДТП (аварії), що сталося 20 червня (четвер) 2019 р., приблизно о18-й годині на трасі Львів-Луцьк (перед самим Гороховом із сторони Львова), за участі вантажівки (фури) Мерседес та трактора DF (донг-фенг).Можливо хтось їхав із реєстратором, хтось бачив конкретно сам момент аварії.Буду вдячний за інформацію!(0671627785, Олег)", - йдеться в дописі.

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