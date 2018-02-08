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Трактор зіткнувся з вантажівкою: на Волині шукають свідків аварії. ФОТО

Трактор зіткнувся з вантажівкою: на Волині шукають свідків аварії. ФОТО
На Волині розшукують свідків аварії, яка трапилась у четвер, 20 червня, на трасі Луцьк-Львів поблизу Горохова за участі вантажівки та трактора.

Про це Олег Киселюк написав у Facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька".

"Друзі! Потрібна допомога!
Шукаю свідків ДТП (аварії), що сталося 20 червня (четвер) 2019 р., приблизно о18-й годині на трасі Львів-Луцьк (перед самим Гороховом із сторони Львова), за участі вантажівки (фури) Мерседес та трактора DF (донг-фенг).

Можливо хтось їхав із реєстратором, хтось бачив конкретно сам момент аварії.

Буду вдячний за інформацію!
(0671627785, Олег)", - йдеться в дописі.

Трактор зіткнувся з вантажівкою: на Волині шукають свідків аварії. ФОТО
Трактор зіткнувся з вантажівкою: на Волині шукають свідків аварії. ФОТО


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Теги: аварія, трактор, вантажівка, Горохів, свідки
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