Трактор зіткнувся з вантажівкою: на Волині шукають свідків аварії. ФОТО
Сьогодні, 21:17
На Волині розшукують свідків аварії, яка трапилась у четвер, 20 червня, на трасі Луцьк-Львів поблизу Горохова за участі вантажівки та трактора.
Про це Олег Киселюк написав у Facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька".
"Друзі! Потрібна допомога!
Шукаю свідків ДТП (аварії), що сталося 20 червня (четвер) 2019 р., приблизно о18-й годині на трасі Львів-Луцьк (перед самим Гороховом із сторони Львова), за участі вантажівки (фури) Мерседес та трактора DF (донг-фенг).
Можливо хтось їхав із реєстратором, хтось бачив конкретно сам момент аварії.
Буду вдячний за інформацію!
(0671627785, Олег)", - йдеться в дописі.
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Про це Олег Киселюк написав у Facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька".
"Друзі! Потрібна допомога!
Шукаю свідків ДТП (аварії), що сталося 20 червня (четвер) 2019 р., приблизно о18-й годині на трасі Львів-Луцьк (перед самим Гороховом із сторони Львова), за участі вантажівки (фури) Мерседес та трактора DF (донг-фенг).
Можливо хтось їхав із реєстратором, хтось бачив конкретно сам момент аварії.
Буду вдячний за інформацію!
(0671627785, Олег)", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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