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Поблизу Світязю відпочивальники зможуть поспати на вуликах. ВІДЕО

Поблизу Світязю відпочивальники зможуть поспати на вуликах. ВІДЕО
Люди, які поїхали відпочивати до Шацького краю мають можливість спробувати апітерапію.

Вулики з бюджолами посеред лісу стоять понад десять років, але довгий час ця пасіка залишалася ще занедбаною – поки не втрапила в поле зору адміністрації Шацького нацпарку. Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ.

Трохи зусиль колективу, кадрові рішення – і ось нова локація вже й око милує, і медом частуватиме.

Бджоляр Володимир працює тут лише із зими, доглядає за кожним вуликом, і що побачив фіксує в зошит.

Пасіка розташована поблизу села Світязь і повністю оточена лісом, подалі від кроплених хімікатами полів. Тож і мед має бути чистим, корисним і смачним.

Ще минулого року усі бджолині сім'ї були в старих вуликах, не було спеціалізованого будиночка, в якому зараз є увесь необхідний реманент та приміщення для апітерапії, де пропонують поспати на вуликах.


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Теги: бджоли, вулик, апітерапія, Шацький національний природний парк
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