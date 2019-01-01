Поблизу Світязю відпочивальники зможуть поспати на вуликах. ВІДЕО
Сьогодні, 23:15
Люди, які поїхали відпочивати до Шацького краю мають можливість спробувати апітерапію.
Вулики з бюджолами посеред лісу стоять понад десять років, але довгий час ця пасіка залишалася ще занедбаною – поки не втрапила в поле зору адміністрації Шацького нацпарку. Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ.
Трохи зусиль колективу, кадрові рішення – і ось нова локація вже й око милує, і медом частуватиме.
Бджоляр Володимир працює тут лише із зими, доглядає за кожним вуликом, і що побачив фіксує в зошит.
Пасіка розташована поблизу села Світязь і повністю оточена лісом, подалі від кроплених хімікатами полів. Тож і мед має бути чистим, корисним і смачним.
Ще минулого року усі бджолині сім'ї були в старих вуликах, не було спеціалізованого будиночка, в якому зараз є увесь необхідний реманент та приміщення для апітерапії, де пропонують поспати на вуликах.
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Вулики з бюджолами посеред лісу стоять понад десять років, але довгий час ця пасіка залишалася ще занедбаною – поки не втрапила в поле зору адміністрації Шацького нацпарку. Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ.
Трохи зусиль колективу, кадрові рішення – і ось нова локація вже й око милує, і медом частуватиме.
Бджоляр Володимир працює тут лише із зими, доглядає за кожним вуликом, і що побачив фіксує в зошит.
Пасіка розташована поблизу села Світязь і повністю оточена лісом, подалі від кроплених хімікатами полів. Тож і мед має бути чистим, корисним і смачним.
Ще минулого року усі бджолині сім'ї були в старих вуликах, не було спеціалізованого будиночка, в якому зараз є увесь необхідний реманент та приміщення для апітерапії, де пропонують поспати на вуликах.
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