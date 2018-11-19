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Мешканці курортного села на Волині викидають сміття на прибережну смугу

Мешканці курортного села на Волині викидають сміття на прибережну смугу
19-го червня на нараді Шацької райдержадміністрації обговорили проблеми Світязя. Зокрема те, що місцеві мешканці не бажають платити за вивіз сміття і скидають його на прибережну смугу.

Про це повідомляє прес-служба Шацької РДА, – пише Район.Шацьк.

У нараді взяли участь представники відповідних служб району, керівники державних установ, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації.

Присутні спільно шукали підхід до остаточного вирішення таких питань, як впорядкування руху транспорту на набережній села Світязь, систематичного вивезення побутових відходів, оподаткування фізичних та юридичних осіб, які приймають туристів на відпочинок, заборони вуличної торгівлі з лотків на пішохідній зоні, дотримання тиші в нічний час, забезпечення охорони громадського порядку на пляжі та інше. Віктор Плейтух закликав посадовців проявити ініціативу та викласти власне бачення у вирішенні даних питань.

Про готовність Шацького національного природного парку до відпочинкового сезону розповіла його директорка Марія Христецька. За її словами, проблема вивозу сміття залишається й нині, незважаючи на те, що під час літнього сезону наймані працівники парку постійно прибирають пляжні території та рекреаційні зони. Порозумітися в цьому плані вдалося з районною владою, підприємцями, які хочуть працювати на пляжі, та органами місцевого самоврядування. І лише більшість жителів села Світязь, а також представники малого та середнього бізнесу не бажають сплачувати кошти за систематичне вивезення сміття. Тож цим змушений займатися Шацький національний природний парк.

«Але більше ми не дозволимо зносити сміття на прибережну смугу. Тепер на пляжі цілодобово чергуватимуть наші працівники згідно з попереднім складеним графіком. Іншого виходу я не бачу» – відзначила Марія Володимирівна на завершення.

Повністю погодився з керівницею нацпарку начальник КП «Будинкоуправління» Іван Коваль. Повідомляючи присутнім про основні напрямки роботи комунального підприємства, серед яких й щоденне вивезення сміття, він зазначив, що чекає на укладення відповідних договорів зі світязянами. При цьому посадовець наголосив, що з комендантами та власниками баз відпочинку урочища «Гряда» таких проблем не виникає.

В свою чергу, Світлана Мельнічук, секретар Світязької сільської ради, пояснила, що місцеві жителі не хочуть платити власні кошти за вивіз сміття на полігон комунальниками, тому й створюють сміттєзвалища у невідповідних місцях. Також вона зазначила, що прослідкувати за кожним, хто викидає сміття та змусити їх не робити цього, неможливо. І щоб змінити ситуацію на краще, потрібно вкотре провести роз`яснювальну роботу з населенням.

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Теги: сміття, Світязь, прибережна смуга
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