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Пожежа у потягу «Ковель-Сарни»: назвали причину займання

Пожежа у потягу «Ковель-Сарни»: назвали причину займання
Критична зношеність понад 90% приміських поїздів обертається їх загорянням у дорозі та потребує для оновлення державного фінансування.

Про це повідомив директор з розвитку бізнесу АТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев.

Укрзалізниця закликає народних депутатів внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет» і виділити вже в цьому році перевізнику 7,1 млрд грн на оновлення приміського рухомого складу.

Наразі Укрзалізниця як ніколи потребує підтримки держави, адже зношеність приміських поїздів кричуща, їх обладнання загорається просто на ходу. Такі випадки на шляху прямування стають все частішими.

- Джерелами фінансування, наприклад, частково можуть бути видатки з дорожнього фонду, оскільки частина його коштів цього року через пізній початок робіт та тендерних процедур не буде освоєна. У той же час Укрзалізниця щороку сплачує близько 3,5 млрд грн акцизу з пального, фактично фінансуючи автошляхи, – зазначив Андрій Рязанцев.

За отримані кошти компанія могла б придбати понад 15 нових 10-вагонних електричок. Наразі приміський залізничний парк вже на піку зношеності: дизель-поїзди – на 97,2%, електропоїзди – на 87,5%. Найстаріший дизель-поїзд збудований у 1967 році, а електропоїзд – у 1960 р. Попри те, що приміський рухомий склад проходить підготовку до рейсів у депо, піддається поточним і позаплановим ремонтам, від збоїв у роботі вузлів та загоряння обладнання це не страхує, оскільки стан парку вимагає глобального оновлення, а не «латання дірок».

Один із таких випадків стався 7 червня цього року на Волині поблизу станції Маневичі. Через раптове загоряння головки дизеля в одному з вагонів дизель-поїзда № 6394 Ковель – Сарни довелося відчепити цей вагон, евакуювати пасажирів до інших вагонів, повернути поїзд на станцію та скасувати рейс. На щастя, ні пасажири, ні персонал не постраждали. Вагон потребує ремонту, цей рухомий склад 1977 року побудови.

Внутрішніх ресурсів компанії недостатньо для оновлення приміського парку в тих обсягах, що накопичувалися роками.

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Теги: Ковель-Сарни, пожежа, потяг
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