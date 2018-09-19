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Юний співак з Волині буде боротись за місце на «Голосі країни. Діти» у вокальних боях

Юний співак з Волині буде боротись за місце на «Голосі країни. Діти» у вокальних боях
Співак зі Старої Вижівки Ярослав Карпук бере участь у новому сезоні телевізійного шоу «Голос країни. Діти».

Цього разу хлопець зійдеться у вокальному бої з двома вокалістками - пише Район.Стара Вижівка.

«Обожнюю низькі чоловічі голоси. Це моя слабкість», «Ми закохалися в Ярослава, а він – у нас двох», – кажуть дівчата.

«Про що я ще міг мріяти? Дві симпатичні дівчини зі мною в парі», – розповідає Ярослав.

Учасники виконають пісню «Гуцулка Ксеня».

Нагадаємо, старовижівчанин розвернув всі суддівські крісла на сліпих відборах. Хлопець обрав собі зіркового тренера Дідзьо. Також виступ Ярослава потрапив до трендів YouTube.

«Цієї неділі улюблені юні вокалісти зійдуться у боях! Хто з них залишиться у шоу? Дивись «Голос. Діти» щонеділі о 21:00 на 1+1.», – зазначають в анонсі.


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Теги: Ярослав Карпук, Голос Діти, вокальні бої
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