На Волині горіла господарська споруда





Про це



Пожежу локалізували о 19:30 та повністю ліквідували вогонь о 19:50 рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони сіл Пнівне та Брониця.



Ймовірна причина пожежі - підпал.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 22 червня о 18:55 до служби порятунку за номером "101" надійшло повідомлення, що у селі Пнівне виникло загорання цегляної господарської споруди.Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.Пожежу локалізували о 19:30 та повністю ліквідували вогонь о 19:50 рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони сіл Пнівне та Брониця.Ймовірна причина пожежі - підпал.

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