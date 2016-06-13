На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 00:34
У суботу, 22 червня о 18:55 до служби порятунку за номером "101" надійшло повідомлення, що у селі Пнівне виникло загорання цегляної господарської споруди.
Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
Пожежу локалізували о 19:30 та повністю ліквідували вогонь о 19:50 рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони сіл Пнівне та Брониця.
Ймовірна причина пожежі - підпал.
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Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
Пожежу локалізували о 19:30 та повністю ліквідували вогонь о 19:50 рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони сіл Пнівне та Брониця.
Ймовірна причина пожежі - підпал.
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