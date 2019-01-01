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Відомий український футболіст може увійти до ФК «Волинь»

Відомий український футболіст може увійти до ФК «Волинь»
Захисник Карпат Артем Федецький розглядає різноманітні варіанти продовження кар'єри.

Лідер "левів" може стати новачком луцької Волині, інформує 24 футбол з посиланням на Спортивку.

У складі "хрестоносців" уже виступають такі екс-гравці Карпат як Младен Бартуловіч і Денис Кожанов, тому джерело вважає перехід Федецького цілком імовірним.

До того ж, Волинь очолює ще один колишній гравець "зелених" Андрій Тлумак, який чудово знає досвідченого оборонця.

Довідка:

Артем Андрі́йович Федецький (нар. 26 квітня 1985, Нововолинськ, Волинська область) — український футболіст, захисник львівських «Карпат». Володар Кубка УЄФА 2009 у складі донецького «Шахтаря». Гравець національної збірної України. Син футболіста Андрія Федецького.

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Теги: ФК Волинь, Артем Федецький, футбол
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