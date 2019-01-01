Відомий український футболіст може увійти до ФК «Волинь»

Артем Федецький розглядає різноманітні варіанти продовження кар'єри.



Лідер "левів" може стати новачком луцької Волині, інформує



У складі "хрестоносців" уже виступають такі екс-гравці Карпат як Младен Бартуловіч і Денис Кожанов, тому джерело вважає перехід Федецького цілком імовірним.



До того ж, Волинь очолює ще один колишній гравець "зелених" Андрій Тлумак, який чудово знає досвідченого оборонця.



Довідка:



Артем Андрі́йович Федецький (нар. 26 квітня 1985, Нововолинськ, Волинська область) — український футболіст, захисник львівських «Карпат». Володар Кубка УЄФА 2009 у складі донецького «Шахтаря». Гравець національної збірної України. Син футболіста Андрія Федецького.

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