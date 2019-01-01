Відомий український футболіст може увійти до ФК «Волинь»
Сьогодні, 02:50
Захисник Карпат Артем Федецький розглядає різноманітні варіанти продовження кар'єри.
Лідер "левів" може стати новачком луцької Волині, інформує 24 футбол з посиланням на Спортивку.
У складі "хрестоносців" уже виступають такі екс-гравці Карпат як Младен Бартуловіч і Денис Кожанов, тому джерело вважає перехід Федецького цілком імовірним.
До того ж, Волинь очолює ще один колишній гравець "зелених" Андрій Тлумак, який чудово знає досвідченого оборонця.
Довідка:
Артем Андрі́йович Федецький (нар. 26 квітня 1985, Нововолинськ, Волинська область) — український футболіст, захисник львівських «Карпат». Володар Кубка УЄФА 2009 у складі донецького «Шахтаря». Гравець національної збірної України. Син футболіста Андрія Федецького.
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Лідер "левів" може стати новачком луцької Волині, інформує 24 футбол з посиланням на Спортивку.
У складі "хрестоносців" уже виступають такі екс-гравці Карпат як Младен Бартуловіч і Денис Кожанов, тому джерело вважає перехід Федецького цілком імовірним.
До того ж, Волинь очолює ще один колишній гравець "зелених" Андрій Тлумак, який чудово знає досвідченого оборонця.
Довідка:
Артем Андрі́йович Федецький (нар. 26 квітня 1985, Нововолинськ, Волинська область) — український футболіст, захисник львівських «Карпат». Володар Кубка УЄФА 2009 у складі донецького «Шахтаря». Гравець національної збірної України. Син футболіста Андрія Федецького.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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