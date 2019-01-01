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Книги в холодильниках і ретро авто: неподалік Луцька запрацювала креативна бібліотека

Книги в холодильниках і ретро авто: неподалік Луцька запрацювала креативна бібліотека
У селі Сирники Луцького району ініціативні мешканці облашували бібліотеку під відкритим небом. Замість книжкових полиць тут холодильники, а почитати можна просто в ретро автомобілі.

Про це йдеться на facebook-сторінці Міжнародного літературного фестивалю "Фронтера".

"Уявіть собі невеличке село. Майже усі заклади там позакривали, а працює лише клуб. Та й на нього бракує фінансування. Однак у цьому селі прекрасна, згуртована громада та креативні люди. Вони не чекають, що хтось прийде та змінить життя, вони роблять це самі!

Так, завдяки Галині Волянюк та Оксані Гарбарук-Глушко у селі Сирники з‘явився креативний простір для читання!

Сьогодні були завершені роботи, й зовсім скоро книги знайдуть своє місце на поличках... холодильників! Саме там буде невеличка і єдина в населеному пунткі бібліотека.

А почитати можна не лише на свіжому повітрі, а й у раритетній автівці! Тому, будете там - обов‘язково зайдіть подивитися та почитати.

До речі, організатори з радістю приймуть в дар хороші книги! Тому, якщо маєте на полицях томики, якими готові поділитися - привозьте!", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що Галина Волянюк з Оксаною Глушко взяли участь у конкурсі соцальних проектів від ГО «Активні громадяни» спільно з Британською Радою.

Виграли та отримали фінансування на 7000 гривень на облаштування відпочинкової зони біля клубу «Хата-читальня» та створення бібліотеки під відкритим небом.

Відтак книжкові полички авторки проекту облашували в холодильниках, а почитати пропонують у ретро автомобілі, який нещодавно знайшли на металобрухті.

Книги в холодильниках і ретро авто: неподалік Луцька запрацювала креативна бібліотека
Книги в холодильниках і ретро авто: неподалік Луцька запрацювала креативна бібліотека
Книги в холодильниках і ретро авто: неподалік Луцька запрацювала креативна бібліотека
Книги в холодильниках і ретро авто: неподалік Луцька запрацювала креативна бібліотека
Книги в холодильниках і ретро авто: неподалік Луцька запрацювала креативна бібліотека
Книги в холодильниках і ретро авто: неподалік Луцька запрацювала креативна бібліотека

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Теги: Сирники, бібліотека, книжки, холодильник, автомобіль
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