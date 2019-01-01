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На Волині люди власними силами відновлюють басейн. ФОТО

На Волині люди власними силами відновлюють басейн. ФОТО
Мешканці Каменя-Каширського взялись за відновлення місцевого басейну. З цього приводу навіть започаткували флеш-моб.

Про це у facebook повідомляє один з місцевих жителів Олександр Коб.

Спочатку люди розчистили захаращену споруду від сміття та хащів, а надалі будуть виконувати відновлювальні роботи.

"Разом зможемо все.

Дякую,друзі, тим, хто приєднався до нашого місцевого #флешмобдаможиттябасейну. Ми доказали, що разом нам усе під силу.
Дуже хочу бачити вас і в подальших подібних дійствах.
Я обов`язково буду запрошувати вас для того, щоб до кінця відновити басейн, надіюсь ви зі мною до кінця!

Нам потрібні будуть люди для вирівнювання бетоном, зварювальники та звичайні підсобники.

Не щодня працюєте для міста..надіюсь виділите час ...", - написав він.

На Волині люди власними силами відновлюють басейн. ФОТО
На Волині люди власними силами відновлюють басейн. ФОТО
На Волині люди власними силами відновлюють басейн. ФОТО

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Теги: Камінь-Каширський, басейн, флешмоб, відновлення
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