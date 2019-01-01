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Спека втече за кордон: повідомили, коли в Україні знизяться градуси

Спека втече за кордон: повідомили, коли в Україні знизяться градуси
У середу, 26 червня, в Україні суттєво спаде спека.

Про це нас своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"Ми, українці, дружно і весело будемо казати 'бебебе' більшості країн Західної Європи, Центру та Півдня.Бо саме туди втече спека 26-го червня. Хто в Париж, Берлін тощо на екскурсію - купіть величезного голівудського капелюха", - написала вона.

В Україні ж буде буде +23+29 градусів. Натомість +30+36 градусів охоплять Францію, Німеччину й деякі інші країни.

"Ми зможемо нарешті перепочити від хекання і зекономимо електроенергію та воду від кондиціонерів та перманентного душу", - написала Діденко.

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Теги: погода, синоптик, Наталка Діденко, спека
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