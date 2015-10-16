Петиція про хімічну кастрацію педофілів набрала необхідну кількість голосів
Сьогодні, 04:01
Петиція на сайті Верховної Ради щодо посилення покарання за сексуальне насильство над дітьми зібрала необхідну кількість голосів для розгляду.
Станом на майже 4 ранку 23 червня за неї проголосували 27 652 людини. Тоді як для того, аби її розглянув парламент, необхідно 25 тисяч.
Почали збирати підписи 27 травня.
Автор петиції - юрист-кримінолог Ганна Маляр. Серед співавторів документа - заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.
У тексті петиції вказують, що 2 роки тому колектив авторів розробив законопроект №6607 щодо посилення покарання за педофілію. Відтоді документ проходить доопрацювання.
Законопроект передбачає три новації. Перша - створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини стосовно дітей. Мета реєстру - не допустити таких людей до роботи з дітьми.
Друга новація - посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей. І третя - застосування хімічної кастрації.
"Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які здійснили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини; мають поставлений психіатрами діагноз - педофілія. Хімічна кастрація - це введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу", - сказано в тексті петиції.
"Звертаємося до народних депутатів. Зволікання з прийняттям законопроекту №6607 має дуже високу ціну - покалічені життя дітей. Хіба це не привід об'єднатися всім, незалежно від політичних поглядів, і захистити наших дітей", - підсумували автори петиції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Станом на майже 4 ранку 23 червня за неї проголосували 27 652 людини. Тоді як для того, аби її розглянув парламент, необхідно 25 тисяч.
Почали збирати підписи 27 травня.
Автор петиції - юрист-кримінолог Ганна Маляр. Серед співавторів документа - заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.
У тексті петиції вказують, що 2 роки тому колектив авторів розробив законопроект №6607 щодо посилення покарання за педофілію. Відтоді документ проходить доопрацювання.
Законопроект передбачає три новації. Перша - створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини стосовно дітей. Мета реєстру - не допустити таких людей до роботи з дітьми.
Друга новація - посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей. І третя - застосування хімічної кастрації.
"Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які здійснили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини; мають поставлений психіатрами діагноз - педофілія. Хімічна кастрація - це введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу", - сказано в тексті петиції.
"Звертаємося до народних депутатів. Зволікання з прийняттям законопроекту №6607 має дуже високу ціну - покалічені життя дітей. Хіба це не привід об'єднатися всім, незалежно від політичних поглядів, і захистити наших дітей", - підсумували автори петиції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Петиція про хімічну кастрацію педофілів набрала необхідну кількість голосів
Сьогодні, 04:01
Відомий український футболіст може увійти до ФК «Волинь»
Сьогодні, 02:50
Книги в холодильниках і ретро авто: неподалік Луцька запрацювала креативна бібліотека
Сьогодні, 01:28
На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 00:34
23 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00