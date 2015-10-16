Петиція про хімічну кастрацію педофілів набрала необхідну кількість голосів

Петиція на сайті Верховної Ради щодо посилення покарання за сексуальне насильство над дітьми зібрала необхідну кількість голосів для розгляду.Станом на майже 4 ранку 23 червня за неї проголосували 27 652 людини. Тоді як для того, аби її розглянув парламент, необхідно 25 тисяч.Почали збирати підписи 27 травня.Автор петиції - юрист-кримінолог. Серед співавторів документа - заступник голови Нацполіції УкраїниУ тексті петиції вказують, що 2 роки тому колектив авторів розробив законопроект №6607 щодо посилення покарання за педофілію. Відтоді документ проходить доопрацювання.Законопроект передбачає три новації. Перша - створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини стосовно дітей. Мета реєстру - не допустити таких людей до роботи з дітьми.Друга новація - посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей. І третя - застосування хімічної кастрації."Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які здійснили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини; мають поставлений психіатрами діагноз - педофілія. Хімічна кастрація - це введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу", - сказано в тексті петиції."Звертаємося до народних депутатів. Зволікання з прийняттям законопроекту №6607 має дуже високу ціну - покалічені життя дітей. Хіба це не привід об'єднатися всім, незалежно від політичних поглядів, і захистити наших дітей", - підсумували автори петиції.