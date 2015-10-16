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Петиція про хімічну кастрацію педофілів набрала необхідну кількість голосів

Петиція про хімічну кастрацію педофілів набрала необхідну кількість голосів
Петиція на сайті Верховної Ради щодо посилення покарання за сексуальне насильство над дітьми зібрала необхідну кількість голосів для розгляду.

Станом на майже 4 ранку 23 червня за неї проголосували 27 652 людини. Тоді як для того, аби її розглянув парламент, необхідно 25 тисяч.

Почали збирати підписи 27 травня.

Автор петиції - юрист-кримінолог Ганна Маляр. Серед співавторів документа - заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

У тексті петиції вказують, що 2 роки тому колектив авторів розробив законопроект №6607 щодо посилення покарання за педофілію. Відтоді документ проходить доопрацювання.

Законопроект передбачає три новації. Перша - створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини стосовно дітей. Мета реєстру - не допустити таких людей до роботи з дітьми.

Друга новація - посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей. І третя - застосування хімічної кастрації.

"Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які здійснили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини; мають поставлений психіатрами діагноз - педофілія. Хімічна кастрація - це введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу", - сказано в тексті петиції.

"Звертаємося до народних депутатів. Зволікання з прийняттям законопроекту №6607 має дуже високу ціну - покалічені життя дітей. Хіба це не привід об'єднатися всім, незалежно від політичних поглядів, і захистити наших дітей", - підсумували автори петиції.

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Теги: педофіли, петиція, хімічна кастрація, Верховна Рада
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