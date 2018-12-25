11-річна дівчинка з Луцька отримала титул професійної фотомоделі за кордоном. ФОТО
Сьогодні, 07:38
11 річна лучанка Софія Щерба днями у Греції взяла участь у міжнародному конкурсі "CHILDREN PROFESSIONAL MODELS WORLD" та творчому фестивалі.
У цих заходах брали участь понад 40 дітей з різних куточків світу.
Зрештою, відібрали 10 професійних моделей, які отримали перемоги у різних номінаціях. Софію ж нагородили титулом професійної фотомоделі світу. Вона отримала міжнародну акредитацію.
Тепер Софія - єдина маленька лучанка, яка має акредитацію в сфері моделінгу.
Софійка яскраво представила Україну і своє місто у національному одязі від дизайнера - Kseniya Kovalskaya. Майстерності танцю і моделінгу навчається у Тетяни Салімухи.
На фестивалі дівчинка показала танець "Disco Star" і отримала перемогу. Президент та організатори конкурсу та фестивалю Ясонас Йованопулос, Наталія Зайченко, Наталія Баланюк запросили Софію бути почесним членом журі на конкурсі "Little Supermodel of the WORLD 2020" (Греція).
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У цих заходах брали участь понад 40 дітей з різних куточків світу.
Зрештою, відібрали 10 професійних моделей, які отримали перемоги у різних номінаціях. Софію ж нагородили титулом професійної фотомоделі світу. Вона отримала міжнародну акредитацію.
Тепер Софія - єдина маленька лучанка, яка має акредитацію в сфері моделінгу.
Софійка яскраво представила Україну і своє місто у національному одязі від дизайнера - Kseniya Kovalskaya. Майстерності танцю і моделінгу навчається у Тетяни Салімухи.
На фестивалі дівчинка показала танець "Disco Star" і отримала перемогу. Президент та організатори конкурсу та фестивалю Ясонас Йованопулос, Наталія Зайченко, Наталія Баланюк запросили Софію бути почесним членом журі на конкурсі "Little Supermodel of the WORLD 2020" (Греція).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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