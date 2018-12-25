вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

11-річна дівчинка з Луцька отримала титул професійної фотомоделі за кордоном. ФОТО

11-річна дівчинка з Луцька отримала титул професійної фотомоделі за кордоном. ФОТО
11 річна лучанка Софія Щерба днями у Греції взяла участь у міжнародному конкурсі "CHILDREN PROFESSIONAL MODELS WORLD" та творчому фестивалі.

У цих заходах брали участь понад 40 дітей з різних куточків світу.

Зрештою, відібрали 10 професійних моделей, які отримали перемоги у різних номінаціях. Софію ж нагородили титулом професійної фотомоделі світу. Вона отримала міжнародну акредитацію.

Тепер Софія - єдина маленька лучанка, яка має акредитацію в сфері моделінгу.

Софійка яскраво представила Україну і своє місто у національному одязі від дизайнера - Kseniya Kovalskaya. Майстерності танцю і моделінгу навчається у Тетяни Салімухи.

На фестивалі дівчинка показала танець "Disco Star" і отримала перемогу. Президент та організатори конкурсу та фестивалю Ясонас Йованопулос, Наталія Зайченко, Наталія Баланюк запросили Софію бути почесним членом журі на конкурсі "Little Supermodel of the WORLD 2020" (Греція).

11-річна дівчинка з Луцька отримала титул професійної фотомоделі за кордоном. ФОТО
11-річна дівчинка з Луцька отримала титул професійної фотомоделі за кордоном. ФОТО
11-річна дівчинка з Луцька отримала титул професійної фотомоделі за кордоном. ФОТО
11-річна дівчинка з Луцька отримала титул професійної фотомоделі за кордоном. ФОТО
11-річна дівчинка з Луцька отримала титул професійної фотомоделі за кордоном. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Софія Щерба, модель, Греція, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юний співак з Волині буде боротись за місце на «Голосі країни. Діти» у вокальних боях
Сьогодні, 08:31
11-річна дівчинка з Луцька отримала титул професійної фотомоделі за кордоном. ФОТО
Сьогодні, 07:38
Спека втече за кордон: повідомили, коли в Україні знизяться градуси
Сьогодні, 06:49
На Волині люди власними силами відновлюють басейн. ФОТО
Сьогодні, 05:34
Петиція про хімічну кастрацію педофілів набрала необхідну кількість голосів
Сьогодні, 04:01
Схожі новини
Лучанка знялась у проморолику з відомим співаком. ВІДЕО Лучанка знялась у проморолику з відомим співаком. ВІДЕО
25 грудень, 2018, 23:37
Луцькі моделі перемогли на фестивалі у Києві Луцькі моделі перемогли на фестивалі у Києві
21 листопад, 2017, 03:19
Вітрину у «Гранд Волині» розтрощила модель, - ЗМІ Вітрину у «Гранд Волині» розтрощила модель, - ЗМІ
12 листопад, 2016, 21:18
У Луцьку реконструюють будівлю сервісного центру МВС У Луцьку реконструюють будівлю сервісного центру МВС
22 червень, 20:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Юний співак з Волині буде боротись за місце на «Голосі країни. Діти» у вокальних боях
Сьогодні, 08:31
 0
11-річна дівчинка з Луцька отримала титул професійної фотомоделі за кордоном. ФОТО
Сьогодні, 07:38
 0
Спека втече за кордон: повідомили, коли в Україні знизяться градуси
Сьогодні, 06:49
 0
На Волині люди власними силами відновлюють басейн. ФОТО
Сьогодні, 05:34
 0
Петиція про хімічну кастрацію педофілів набрала необхідну кількість голосів
Сьогодні, 04:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿