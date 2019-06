11-річна дівчинка з Луцька отримала титул професійної фотомоделі за кордоном. ФОТО

11 річна лучанкаднями у Греції взяла участь у міжнародному конкурсі "CHILDREN PROFESSIONAL MODELS WORLD" та творчому фестивалі.У цих заходах брали участь понад 40 дітей з різних куточків світу.Зрештою, відібрали 10 професійних моделей, які отримали перемоги у різних номінаціях. Софію ж нагородили титулом професійної фотомоделі світу. Вона отримала міжнародну акредитацію.Тепер Софія - єдина маленька лучанка, яка має акредитацію в сфері моделінгу.Софійка яскраво представила Україну і своє місто у національному одязі від дизайнера -. Майстерності танцю і моделінгу навчається уНа фестивалі дівчинка показала танець "Disco Star" і отримала перемогу. Президент та організатори конкурсу та фестивалюзапросили Софію бути почесним членом журі на конкурсі "Little Supermodel of the WORLD 2020" (Греція).