Збирають ягоди і працюють кухарями: як підлітки на Волині заробляють копійчину





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У Камінь-Каширському районі діти здебільшого займаються торговельним ремеслом. Саме у цей період на часі – бізнес з ароматом полуниці. Діти спільно з батьками збувають на ринку запашні ягоди.



З настанням сезону чорниці ягід не збирає хіба лінивий. Праця нелегка, однак приносить певні прибутки. За день у лісі школяр може назбирати в середньому 10 літрів. Плоди можна збути у пунктах прийому або ж продати на ринку. Це набагато затратніше в часі, зате вигідніше матеріально. Напередодні зелених свят підприємливі дітлахи пропонують лепеху для прикрашання оселі. Більше того, завбачливі бізнесмени викопують коріння аїру та здають його в аптеки для подальшого виготовлення ліків.



Крім того, підлітки можуть працювати офіціантами чи помічниками кухарів у ресторанах та кафе.



Яскравим прикладом працелюбності та завзяття є Віталій та Дмитро. Хлопці працюють в одному з ресторанів Каменя-Каширського. Віталій — офіціант, Дмитро — кухар.



— Ще з малих літ, — розповідає Дмитро (зараз йому 15 років) — брався до кулінарії. Моя мама усе життя працює у сфері громадського харчування, відтак не дивно, звідки у мене талант куховарити.

Майстру кулінарно-кондитерської справи під силу вразити найприскіпливішого гурмана. Дмитро уміє готувати багато що — від м’ясного стейка до вишуканої панакоти. Хлопець не обмежується вузькою спеціалізацією. Готує як основні страви, так і різноманітні десерти. Відтак юнак вже давно не просить гроші у батьків. На власні потреби, каже, коштів вистачає сповна. Мріє у майбутньому — відкрити своє кафе чи ресторан.



Віталій, своєю чергою, виховується в родині місцевих підприємців. Допомагаючи батькам, юнак ще змалку збагнув, як треба заробляти на життя. Пішов на роботу в ресторан з власної ініціативи. З кожної зарплати заощаджує гроші, здебільшого на придбання нових гаджетів.

— Завше хотів відчути смак фінансової свободи, — усміхається хлопець. — Однак, не усі розуміють мій вибір. Окремі гості закладу з осторогою сприймають офіціанта-юнака.



Проте хлопець не розчаровується. У так би мовити незручних ситуаціях пропонує клієнтам для обслуги більш старших працівників. Віталій має намір докласти максимум зусиль, аби гідно продовжити справу батьків.



Офіційно за законодавством діти можуть працювати з 16-ти років. Утім є виняток, коли зі згоди батьків це дозволено із 14-15-річного віку у вільний від навчання час та на легких роботах. Підлітки можуть працювати повноцінно за договором не більше тридцяти годин на тиждень, проте отримувати заробітну плату підліток має у повному розмірі.



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