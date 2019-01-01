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У Луцьку завтра, 24 червня, 14 вулиць залишаться без світла

У Луцьку завтра, 24 червня, 14 вулиць залишаться без світла
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 24 червня, припинять електропостачання на низці вулиць.

Зокрема, відключення відбудуться за такими адресами:

9.30-12.30 - вул. Туполєва, 22-36, 23-37, вул Ольжича, вул Крушельницької, вул. О. Теліги, вул. Перемоги, вул Місячна, вул. Сонячна;

13.00-17.00 - вул. Полонківська, вул. Довженка, вул. О. Теліги, вул. Бесараб, вул. Дачна, вул. Ольжича, вул. Комка, вул. Крушельницької.

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Теги: відключення, Луцьк, світло
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