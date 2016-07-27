Після зливи волиняни влаштували купання в калюжі на дорозі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:37
У Ковелі відчайдухи скупалися просто на дорозі після рясної зливи.
Про це інформує Район.Ковель.
Посеред вулиць утворилися великі «озера» з калюж. Однак, це не зіпсувало настрою людям і невідомі відчайдухи вирішили скупалися у водоймі. «Заплив» стався у спальному районі Ковеля, поблизу дитсадка №8.
Відео цього опублікували у групі «Ковель Онлайн» у Facebook.
«Не все так погано з Погодкою. Це Ковель, Крихітко!», – йдеться у дописі.
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Про це інформує Район.Ковель.
Посеред вулиць утворилися великі «озера» з калюж. Однак, це не зіпсувало настрою людям і невідомі відчайдухи вирішили скупалися у водоймі. «Заплив» стався у спальному районі Ковеля, поблизу дитсадка №8.
Відео цього опублікували у групі «Ковель Онлайн» у Facebook.
«Не все так погано з Погодкою. Це Ковель, Крихітко!», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Лікуватись треба!
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