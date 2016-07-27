Після зливи волиняни влаштували купання в калюжі на дорозі. ВІДЕО





Про це інформує



Посеред вулиць утворилися великі «озера» з калюж. Однак, це не зіпсувало настрою людям і невідомі відчайдухи вирішили скупалися у водоймі. «Заплив» стався у спальному районі Ковеля, поблизу дитсадка №8.



Відео цього опублікували у групі «Ковель Онлайн» у Facebook.



«Не все так погано з Погодкою. Це Ковель, Крихітко!», – йдеться у дописі.



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