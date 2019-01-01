23 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

23 червня 2019 року в народному календарі відзначають день Тимофія. Віддавна цей день вважають дуже важким, адже, за повір'ями, ввечері цього дня на землі починають бродити померлі душі.Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Василь, Іван, Ігнатій, Ілля, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Тетяна, Тимофій.– Дзеркало розбити – до лиха.– Ворони віщують хвороби і смерть людей.– Веселка – до голодного року.– Якщо туман по воді стелиться – буде багато грибів.–Голуби ховаються в в сонячний день – до негоди.– Якщо дощ йде при сонці, то негода скоро пройде.– Задушлива погода на сході сонця – буде дощ.1. Цього дня прийнято паритися у лазні, аби оздоровитися.1. Не можна в цей день виносити сміття з будинку.