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23 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

23 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
23 червня 2019 року в народному календарі відзначають день Тимофія. Віддавна цей день вважають дуже важким, адже, за повір'ями, ввечері цього дня на землі починають бродити померлі душі.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Василь, Іван, Ігнатій, Ілля, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Тетяна, Тимофій.

Народні прикмети на 23 червня

– Дзеркало розбити – до лиха.

– Ворони віщують хвороби і смерть людей.

– Веселка – до голодного року.

– Якщо туман по воді стелиться – буде багато грибів.

–Голуби ховаються в в сонячний день – до негоди.

– Якщо дощ йде при сонці, то негода скоро пройде.

– Задушлива погода на сході сонця – буде дощ.

Що можна робити 23 червня

1. Цього дня прийнято паритися у лазні, аби оздоровитися.

Що не можна робити 23 червня

1. Не можна в цей день виносити сміття з будинку.


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Теги: свято, прикмети
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