23 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:10
23 червня 2019 року в народному календарі відзначають день Тимофія. Віддавна цей день вважають дуже важким, адже, за повір'ями, ввечері цього дня на землі починають бродити померлі душі.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Василь, Іван, Ігнатій, Ілля, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Тетяна, Тимофій.
Народні прикмети на 23 червня
– Дзеркало розбити – до лиха.
– Ворони віщують хвороби і смерть людей.
– Веселка – до голодного року.
– Якщо туман по воді стелиться – буде багато грибів.
–Голуби ховаються в в сонячний день – до негоди.
– Якщо дощ йде при сонці, то негода скоро пройде.
– Задушлива погода на сході сонця – буде дощ.
Що можна робити 23 червня
1. Цього дня прийнято паритися у лазні, аби оздоровитися.
Що не можна робити 23 червня
1. Не можна в цей день виносити сміття з будинку.
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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Василь, Іван, Ігнатій, Ілля, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Тетяна, Тимофій.
Народні прикмети на 23 червня
– Дзеркало розбити – до лиха.
– Ворони віщують хвороби і смерть людей.
– Веселка – до голодного року.
– Якщо туман по воді стелиться – буде багато грибів.
–Голуби ховаються в в сонячний день – до негоди.
– Якщо дощ йде при сонці, то негода скоро пройде.
– Задушлива погода на сході сонця – буде дощ.
Що можна робити 23 червня
1. Цього дня прийнято паритися у лазні, аби оздоровитися.
Що не можна робити 23 червня
1. Не можна в цей день виносити сміття з будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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