«Настане день, коли вся ця мерзота згине»: військовий волинської бригади пройшов пекло війни
Сьогодні, 19:31
Павло Куля, що нині служить у 14-ій бригаді, зі своїх неповних 29 років майже 9 віддав службі в Збройних силах України.
Про це йдеться на сторінці 14 ОМБр.
Сам про себе старший сержант Павло Куля каже: «Не різкий і не стрімкий, на характер прізвище не вплинуло: навпаки – спокійний та врівноважений». І лише побратими знають, що за цією життєрадісною посмішкою ховається 5-річний фронтовий досвід, у тому числі, пекельний досвід боїв 2014-го, взяття та оборона з такими ж, як сам, відчайдухами Савур-Могили під шквальними обстрілами з «Градів», загибель тих, із ким воював пліч-о-пліч…
- Знаєте, після подій 2014, після боїв за Савур-Могилу, війна, навряд, чи може чимось здивувати та злякати, - ділиться Павло. – Та й за цих 5 років звикли вже до всього. От і зараз ситуацію маємо, я сказав би, звичну: стрілецька зброя, «прилітають» 82-мм міни, буває, ворог б’є з БМП чи СПГ. На провокації, ясна річ, не ведемося. Якщо ж є загроза комусь із наших – проросійська підлота дістає по зубах, і мало їй не здається, - розповідає наш Куля. – Знаю, настане день, коли вся ця мерзота згине, наша українська земля відновиться після цієї чуми, настане мир! Перемогу обов’язково здобудемо! Для цього ми тут, на передньому краї!
Удома на Павла чекає дружина Марина та трійко хлопців, троє малих Куль.
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Про це йдеться на сторінці 14 ОМБр.
Сам про себе старший сержант Павло Куля каже: «Не різкий і не стрімкий, на характер прізвище не вплинуло: навпаки – спокійний та врівноважений». І лише побратими знають, що за цією життєрадісною посмішкою ховається 5-річний фронтовий досвід, у тому числі, пекельний досвід боїв 2014-го, взяття та оборона з такими ж, як сам, відчайдухами Савур-Могили під шквальними обстрілами з «Градів», загибель тих, із ким воював пліч-о-пліч…
- Знаєте, після подій 2014, після боїв за Савур-Могилу, війна, навряд, чи може чимось здивувати та злякати, - ділиться Павло. – Та й за цих 5 років звикли вже до всього. От і зараз ситуацію маємо, я сказав би, звичну: стрілецька зброя, «прилітають» 82-мм міни, буває, ворог б’є з БМП чи СПГ. На провокації, ясна річ, не ведемося. Якщо ж є загроза комусь із наших – проросійська підлота дістає по зубах, і мало їй не здається, - розповідає наш Куля. – Знаю, настане день, коли вся ця мерзота згине, наша українська земля відновиться після цієї чуми, настане мир! Перемогу обов’язково здобудемо! Для цього ми тут, на передньому краї!
Удома на Павла чекає дружина Марина та трійко хлопців, троє малих Куль.
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Коментарі 1
Розумний.
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