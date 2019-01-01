Хіт MONATIKа по-новому зазвучав на віолончелі. ВІДЕО

Сергій Петров надихнувся ритмом хіта Монатіка «Love It».



Він записав коротеньке, але дуже енергійне і емоційне відео, пише Таблоїд Волині.



«LOVE IT ритм. Дякую за натхнення, MONATIK!!!», – написав юнак у Facebook.





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