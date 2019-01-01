Хіт MONATIKа по-новому зазвучав на віолончелі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:36
Молодий київський віолончеліст, один з учасників музичного проекту «BLOCK 15/38» Сергій Петров надихнувся ритмом хіта Монатіка «Love It».
Він записав коротеньке, але дуже енергійне і емоційне відео, пише Таблоїд Волині.
«LOVE IT ритм. Дякую за натхнення, MONATIK!!!», – написав юнак у Facebook.
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Він записав коротеньке, але дуже енергійне і емоційне відео, пише Таблоїд Волині.
«LOVE IT ритм. Дякую за натхнення, MONATIK!!!», – написав юнак у Facebook.
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