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Хіт MONATIKа по-новому зазвучав на віолончелі. ВІДЕО

Хіт MONATIKа по-новому зазвучав на віолончелі. ВІДЕО
Молодий київський віолончеліст, один з учасників музичного проекту «BLOCK 15/38» Сергій Петров надихнувся ритмом хіта Монатіка «Love It».

Він записав коротеньке, але дуже енергійне і емоційне відео, пише Таблоїд Волині.

«LOVE IT ритм. Дякую за натхнення, MONATIK!!!», – написав юнак у Facebook.


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Теги: MONATIK, музика
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