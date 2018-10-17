Небайдужі причепурили в'їзд у Ківерці. ФОТО





Про це пише Daria Saharchuk у Facebook.



"Спільною працею прикрасили наше місто і ось результат на фото. Від себе хочу подякувати людям, які залишились за кадром.



Дякую анонімному жителю Ківерець, який підбадьорив нас та пригостив морозивом", - зауважила вона.



Упродовж дня небайдужі прибирали територію, фарбували знак і висаджували квіти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужі розмалювали в'їзний знак у Ківерці та висадили квіти поблизу.Про це пише Daria Saharchuk у Facebook."Спільною працею прикрасили наше місто і ось результат на фото. Від себе хочу подякувати людям, які залишились за кадром.Дякую анонімному жителю Ківерець, який підбадьорив нас та пригостив морозивом", - зауважила вона.Упродовж дня небайдужі прибирали територію, фарбували знак і висаджували квіти.

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