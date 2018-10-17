Небайдужі причепурили в'їзд у Ківерці. ФОТО
Сьогодні, 18:40
Небайдужі розмалювали в'їзний знак у Ківерці та висадили квіти поблизу.
Про це пише Daria Saharchuk у Facebook.
"Спільною працею прикрасили наше місто і ось результат на фото. Від себе хочу подякувати людям, які залишились за кадром.
Дякую анонімному жителю Ківерець, який підбадьорив нас та пригостив морозивом", - зауважила вона.
Упродовж дня небайдужі прибирали територію, фарбували знак і висаджували квіти.
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Про це пише Daria Saharchuk у Facebook.
"Спільною працею прикрасили наше місто і ось результат на фото. Від себе хочу подякувати людям, які залишились за кадром.
Дякую анонімному жителю Ківерець, який підбадьорив нас та пригостив морозивом", - зауважила вона.
Упродовж дня небайдужі прибирали територію, фарбували знак і висаджували квіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Бут-Гусаїм нехай на лобі у себе щось намалює! :)
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