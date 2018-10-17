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Небайдужі причепурили в'їзд у Ківерці. ФОТО

Небайдужі причепурили в'їзд у Ківерці. ФОТО
Небайдужі розмалювали в'їзний знак у Ківерці та висадили квіти поблизу.

Про це пише Daria Saharchuk у Facebook.

"Спільною працею прикрасили наше місто і ось результат на фото. Від себе хочу подякувати людям, які залишились за кадром.

Дякую анонімному жителю Ківерець, який підбадьорив нас та пригостив морозивом", - зауважила вона.

Упродовж дня небайдужі прибирали територію, фарбували знак і висаджували квіти.
Небайдужі причепурили в'їзд у Ківерці. ФОТО
Небайдужі причепурили в'їзд у Ківерці. ФОТО
Небайдужі причепурили в'їзд у Ківерці. ФОТО
Небайдужі причепурили в'їзд у Ківерці. ФОТО
Небайдужі причепурили в'їзд у Ківерці. ФОТО


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Теги: благоустрій, Ківерці
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