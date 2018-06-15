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Показали унікальні знімки першого вшанування розстріляних в'язнів Луцької тюрми

Показали унікальні знімки першого вшанування розстріляних в'язнів Луцької тюрми
Луцький фотограф Віктор Чухрай показав світлини першого вшанування розстріляних в'язнів тюрми.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні у мене інші фото, сьогодні 30 років від першого, забороненого мітингу у Луцьку. Потрібно бути достатньо сміливим щоб тоді прийти на мітинг і ще безсовісно знімати на очах КГБістів і міліції. Було 3 кільця оточення. але нас було багато і було не страшно. Того ж дня, відбулось вперше покладання квіті на могили розстріляних у 1941 році. Всі знімки публікуються вперше! Подивіться у лиця справжніх патріотів! Незалежної України ще й не було.." - написав Чухрай.
Показали унікальні знімки першого вшанування розстріляних в'язнів Луцької тюрми
Показали унікальні знімки першого вшанування розстріляних в'язнів Луцької тюрми
Показали унікальні знімки першого вшанування розстріляних в'язнів Луцької тюрми
Показали унікальні знімки першого вшанування розстріляних в'язнів Луцької тюрми
Показали унікальні знімки першого вшанування розстріляних в'язнів Луцької тюрми
Показали унікальні знімки першого вшанування розстріляних в'язнів Луцької тюрми
Показали унікальні знімки першого вшанування розстріляних в'язнів Луцької тюрми
Показали унікальні знімки першого вшанування розстріляних в'язнів Луцької тюрми
Показали унікальні знімки першого вшанування розстріляних в'язнів Луцької тюрми




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Теги: Луцька тюрма, розстріли, вшанування, ретрофото
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