Показали унікальні знімки першого вшанування розстріляних в'язнів Луцької тюрми
Сьогодні, 10:50
Луцький фотограф Віктор Чухрай показав світлини першого вшанування розстріляних в'язнів тюрми.
Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні у мене інші фото, сьогодні 30 років від першого, забороненого мітингу у Луцьку. Потрібно бути достатньо сміливим щоб тоді прийти на мітинг і ще безсовісно знімати на очах КГБістів і міліції. Було 3 кільця оточення. але нас було багато і було не страшно. Того ж дня, відбулось вперше покладання квіті на могили розстріляних у 1941 році. Всі знімки публікуються вперше! Подивіться у лиця справжніх патріотів! Незалежної України ще й не було.." - написав Чухрай.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні у мене інші фото, сьогодні 30 років від першого, забороненого мітингу у Луцьку. Потрібно бути достатньо сміливим щоб тоді прийти на мітинг і ще безсовісно знімати на очах КГБістів і міліції. Було 3 кільця оточення. але нас було багато і було не страшно. Того ж дня, відбулось вперше покладання квіті на могили розстріляних у 1941 році. Всі знімки публікуються вперше! Подивіться у лиця справжніх патріотів! Незалежної України ще й не було.." - написав Чухрай.
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