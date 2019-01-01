Марш рівності: поліція затримала 9 провокаторів, їм загрожує до 7 років тюрми





Про це інформує ГУНП у Київській області



Правоохоронці вилучили знаряддя для підготовки провокацій. Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вік зловмисників – від 18 до 48 років.



Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 (Готування до хуліганства).



Затриманим загрожує від трьох до семи років ув’язнення. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві поліцейські затримали 9 осіб, котрі готували провокації на Марші рівності.Про це інформує ГУНП у Київській областіПравоохоронці вилучили знаряддя для підготовки провокацій. Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вік зловмисників – від 18 до 48 років.Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 (Готування до хуліганства).Затриманим загрожує від трьох до семи років ув’язнення. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

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