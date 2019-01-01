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Марш рівності: поліція затримала 9 провокаторів, їм загрожує до 7 років тюрми

Марш рівності: поліція затримала 9 провокаторів, їм загрожує до 7 років тюрми
У Києві поліцейські затримали 9 осіб, котрі готували провокації на Марші рівності.

Про це інформує ГУНП у Київській області

Правоохоронці вилучили знаряддя для підготовки провокацій. Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вік зловмисників – від 18 до 48 років.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 (Готування до хуліганства).

Затриманим загрожує від трьох до семи років ув’язнення. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

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Теги: Марш рівності, провокації
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