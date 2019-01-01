вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку перекрили вулицю

У Луцьку перекрили вулицю
З нагоди вшанування пам'яті жертв розстрілу в'язнів у луцькій тюрмі та проведення урочистих заходів обмежили в'їзд автотранспорту на вулицю Плитниці.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні, опулікованому на сайті Луцької міської ради.

Зазначається, що обмежать в'їзд автотранспорту на вулицю Плитниці під час заходів 23 червня з 07.00 до 14.00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перекриття, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку перекрили вулицю
Сьогодні, 10:36
Марш рівності: поліція затримала 9 провокаторів, їм загрожує до 7 років тюрми
Сьогодні, 10:16
23 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:10
У Луцьку агресивна зграя собак напала на дитину, – соцмережі
Сьогодні, 09:42
Збирають ягоди і працюють кухарями: як підлітки на Волині заробляють копійчину
Сьогодні, 09:19
Схожі новини
У Луцьку перекриють рух на одній вулиці У Луцьку перекриють рух на одній вулиці
20 червень, 10:27
У Луцьку біля Старого ринку призупинять рух транспорту У Луцьку біля Старого ринку призупинять рух транспорту
18 червень, 09:40
У Луцьку перекриють рух проспектом Президента Грушевського У Луцьку перекриють рух проспектом Президента Грушевського
07 червень, 19:05
Сьогодні у Луцьку перекриють рух: перелік вулиць Сьогодні у Луцьку перекриють рух: перелік вулиць
22 травень, 08:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку перекрили вулицю
Сьогодні, 10:36
 0
Марш рівності: поліція затримала 9 провокаторів, їм загрожує до 7 років тюрми
Сьогодні, 10:16
 0
23 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:10
 0
У Луцьку агресивна зграя собак напала на дитину, – соцмережі
Сьогодні, 09:42
 0
Збирають ягоди і працюють кухарями: як підлітки на Волині заробляють копійчину
Сьогодні, 09:19
 0
Медіа
відео
1/8
﻿