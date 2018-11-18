В будівлю мерії на швидкості врізалась автівка
Сьогодні, 12:20
Вранці, 23 червня, в будівлю харківської мерії на швидкості врізався автомобіль Toyota Corolla.
Про це інформує ГУНП у Харківській області.
Внаслідок ДТП постраждав водій автомобіля. Його госпіталізували до лікарні міста. Пасажирів у транспортному засобі не було.
Інформацію зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Нині поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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Про це інформує ГУНП у Харківській області.
Внаслідок ДТП постраждав водій автомобіля. Його госпіталізували до лікарні міста. Пасажирів у транспортному засобі не було.
Інформацію зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Нині поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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