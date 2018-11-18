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В будівлю мерії на швидкості врізалась автівка

В будівлю мерії на швидкості врізалась автівка
Вранці, 23 червня, в будівлю харківської мерії на швидкості врізався автомобіль Toyota Corolla.

Про це інформує ГУНП у Харківській області.

Внаслідок ДТП постраждав водій автомобіля. Його госпіталізували до лікарні міста. Пасажирів у транспортному засобі не було.

Інформацію зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Нині поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
В будівлю мерії на швидкості врізалась автівка

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Теги: аварія, мерія, Харків
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