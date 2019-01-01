У Луцьку шукають свідків аварії





Про це пише ‎Оксана Ільченко у Facebook.



Дорожньо-транспортна пригода за участю мотицикла та автомобіля Chevrolet сірого кольору сталася 21 червня близько 17:20.



"Шукаю свідків, які бачили або мають відео події. Телефон: 0985538103", - пише жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку шукають свідків аварії, що трапилася на перехресті проспекту Соборності та вулиці Воїнів інтернаціоналістів.Про це пише ‎Оксана Ільченко у Facebook.Дорожньо-транспортна пригода за участю мотицикла та автомобіля Chevrolet сірого кольору сталася 21 червня близько 17:20."Шукаю свідків, які бачили або мають відео події. Телефон: 0985538103", - пише жінка.

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