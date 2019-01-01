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У Луцьку шукають свідків аварії

У Луцьку шукають свідків аварії
У Луцьку шукають свідків аварії, що трапилася на перехресті проспекту Соборності та вулиці Воїнів інтернаціоналістів.

Про це пише ‎Оксана Ільченко у Facebook.

Дорожньо-транспортна пригода за участю мотицикла та автомобіля Chevrolet сірого кольору сталася 21 червня близько 17:20.

"Шукаю свідків, які бачили або мають відео події. Телефон: 0985538103", - пише жінка.


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Теги: Луцьк, аварія, свідки
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