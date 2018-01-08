Умілець з Волині вишиває бісером і в'яже іграшки гачком. ФОТО

Олександр Івашковський з села Гаївка відкрив у собі здібності до рукоділля ще в шкільному віці. Плетені гачком і спицями шарфик, серветки, комірці, скатертина, вишиті бісером і нитками вироби – юнаку подобалося це заняття.



В старшому віці з допомогою хенд-мейду подолав затяжну депресію. А півроку тому на прохання доньки навчився плести гачком симпатичні мініатюрні іграшки. Нині має пристойну колекцію кольорових звірят і мультяшних героїв, – пише



Свого часу залучила Олександра до творчості його мама. Заняття припало до душі. Хоч і казали «доброзичливці», що це не чоловіча робота, що соромно мужчині таким займатися, він не слухав. В процесі творчості заспокоювалися нерви, забувалися проблеми, а результат додавав настрою і бажання творити далі.



Олександр народився в Любомльському районі, а все свідоме життя прожив у Гаївці. Закінчив Шацький лісний технікум, відслужив в армії, пішов добровольцем в Афганістан, проте воювати не довелося – саме почалося виведення військ. Працював і лісником, і пожежником, деякий час жив у Росії. Не склалося в нього з особистим життям: декілька разів був одружений, але справжньої міцної сім’ї так і не вдалося створити. Зате тішиться, що має чудових дітей і навіть маленьку внучку.



Новий 2019 рік розпочав із нового заняття – плетіння іграшок. Донька попросила тата навчити її виготовляти звірят, відмовити їй не міг і відразу приступив до інтернет-навчання. Техніка плетіння була знайома, тому декілька переглянутих на Yotube майстер-класів – і в Олександра з’явився перший витвір. Тепер у колекції майстра є міньйони з мультфільму, ослик, мавпеня, мишеня, бегемотик, зайчик. Деякі виготовлені за власними ідеями, решта схем взяті з інтернету. Всі вироби маленького розміру, і жодна деталь у них не пришита – все суцільне, туго сплетене з пряжі, всередині наповнене синтепоном. Пряжа – Олександр наголошує саме на цьому терміні, бо нитки – це те, чим пришивають ґудзики, – нині дорога: понад 100 гривень за моток. А на одну іграшку майстер зазвичай використовує кілька кольорів. Тому вироби в нього недешеві.



Олександр Івашковський має сторінку в Instagram, де є всі його роботи. Часто саме в інтернеті знаходяться клієнти, котрі купують його милих і позитивних звірят. Багатьох користувачів мережі чоловік зацікавлює вже власними майстер-класами і проведенням конкурсів. Цей вид рукоділля захоплює жителя Гаївки все більше і більше. Зараз почав виготовляти мініатюрні брелоки і мріє створити великого розміру (до 1 метра заввишки) мишеня Дідл.



«Думаю, що в Шацькому районі не знайдеться не те що жодного чоловіка, а навіть жінки, яка плете гачком іграшки. От на Волині є декілька, але особисто з ними я не знайомий», – каже майстер.



…Під час фестивалю в санаторії «Лісова пісня» Олександр Івашковський приніс свої диво-вироби на виставку-продаж. М’які і теплі, вони викликали захоплення і в дітей, і в дорослих. Схвальні відгуки додали натхнення майстрові і бажання не зупинятися на досягнутому. Олександр розуміє: щоб його праця почала приносити практичну користь, потрібно продовжувати творити, вдосконалювати своє вміння, збільшуючи колекцію. Але заробіток – це другорядне, головне, зі слів майстра, що творчість додає сили, оптимізму, енергії, дозволяє абстрагуватися від негативу та створити свій мікросвіт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з села Гаївка відкрив у собі здібності до рукоділля ще в шкільному віці. Плетені гачком і спицями шарфик, серветки, комірці, скатертина, вишиті бісером і нитками вироби – юнаку подобалося це заняття.В старшому віці з допомогою хенд-мейду подолав затяжну депресію. А півроку тому на прохання доньки навчився плести гачком симпатичні мініатюрні іграшки. Нині має пристойну колекцію кольорових звірят і мультяшних героїв, – пише Район.Шацьк із посиланням на газету «Новий погляд+».Свого часу залучила Олександра до творчості його мама. Заняття припало до душі. Хоч і казали «доброзичливці», що це не чоловіча робота, що соромно мужчині таким займатися, він не слухав. В процесі творчості заспокоювалися нерви, забувалися проблеми, а результат додавав настрою і бажання творити далі.Олександр народився в Любомльському районі, а все свідоме життя прожив у Гаївці. Закінчив Шацький лісний технікум, відслужив в армії, пішов добровольцем в Афганістан, проте воювати не довелося – саме почалося виведення військ. Працював і лісником, і пожежником, деякий час жив у Росії. Не склалося в нього з особистим життям: декілька разів був одружений, але справжньої міцної сім’ї так і не вдалося створити. Зате тішиться, що має чудових дітей і навіть маленьку внучку.Новий 2019 рік розпочав із нового заняття – плетіння іграшок. Донька попросила тата навчити її виготовляти звірят, відмовити їй не міг і відразу приступив до інтернет-навчання. Техніка плетіння була знайома, тому декілька переглянутих на Yotube майстер-класів – і в Олександра з’явився перший витвір. Тепер у колекції майстра є міньйони з мультфільму, ослик, мавпеня, мишеня, бегемотик, зайчик. Деякі виготовлені за власними ідеями, решта схем взяті з інтернету. Всі вироби маленького розміру, і жодна деталь у них не пришита – все суцільне, туго сплетене з пряжі, всередині наповнене синтепоном. Пряжа – Олександр наголошує саме на цьому терміні, бо нитки – це те, чим пришивають ґудзики, – нині дорога: понад 100 гривень за моток. А на одну іграшку майстер зазвичай використовує кілька кольорів. Тому вироби в нього недешеві.Олександр Івашковський має сторінку в Instagram, де є всі його роботи. Часто саме в інтернеті знаходяться клієнти, котрі купують його милих і позитивних звірят. Багатьох користувачів мережі чоловік зацікавлює вже власними майстер-класами і проведенням конкурсів. Цей вид рукоділля захоплює жителя Гаївки все більше і більше. Зараз почав виготовляти мініатюрні брелоки і мріє створити великого розміру (до 1 метра заввишки) мишеня Дідл.«Думаю, що в Шацькому районі не знайдеться не те що жодного чоловіка, а навіть жінки, яка плете гачком іграшки. От на Волині є декілька, але особисто з ними я не знайомий», – каже майстер.…Під час фестивалю в санаторії «Лісова пісня» Олександр Івашковський приніс свої диво-вироби на виставку-продаж. М’які і теплі, вони викликали захоплення і в дітей, і в дорослих. Схвальні відгуки додали натхнення майстрові і бажання не зупинятися на досягнутому. Олександр розуміє: щоб його праця почала приносити практичну користь, потрібно продовжувати творити, вдосконалювати своє вміння, збільшуючи колекцію. Але заробіток – це другорядне, головне, зі слів майстра, що творчість додає сили, оптимізму, енергії, дозволяє абстрагуватися від негативу та створити свій мікросвіт.

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