У місті на Волині кидатимуться фарбами

У подарунок до Дня молоді молодіжний центр «Місто ідей» готує фестиваль фарб Холі.Ця подія у Ковелі відбудеться вперше, проте подібні заходи давно «прижилися» в інших містах України та за кордоном, - повідомили на сайті Ковельської міської ради.Країна походження фестивалю фарб Холі - Індія. Холі - це індійське народне свято на честь приходу весни.В Україні та інших європейських країнах здебільшого фарби Холі використовуються для організації яскравої молодіжної вечірки, дитячих розваг і сімейного відпочинку.У Ковелі ж мета проведення фестивалю - подарувати молоді незабутні емоції, дозволити насолодитися різнобарв‘ям життя, натанцюватись і зробити чудові фото.Ідею команди молодіжного центру організувати фестиваль фарб у Ковелі підтримали міська влада і місцеві підприємці. Свято допоможуть створити відділ культури, запальна ведуча Альона Корнелюк, Сім’я ресторанів Classic та драйвовий Dj Mario, магазин музичних інструментів «До Мажор», школа танцю «M-Jump Dance School». Фарби Холі від сьогодні можна придбати у магазині «Кулька», що знаходиться на бульварі Лесі Українки.Організатори не рекомендують приходити на свято зі своєю фарбою, а купити у спеціалізованому магазині, де її попередньо перевірено і зауважено безпечність для шкіри та одягу.Фестиваль проходитиме 30 червня з 19 до 23 години у парку культури і відпочинку ім.Лесі Українки. Вхід вільний. Вік гостей не обмежений.Обов’язковий дрескод - білий або світлий одяг, якого не шкода зробити максимально кольоровим. Проте фарбу Холі легко відіпрати. Організатори обіцяють, що усі гості додому підуть з яскравим одягом і феєричними емоціями.