У волинському селі згорів сарай





Пожежа сталася у суботу, 22 червня, о 18:30 , про це журналістам Микола Лябук.



На місце події виїхали 10 ДПРЧ м. Любомль та МПО Головне. Внаслідок пожежі знищено покрівлю, перекриття, інвентар, дрова, сіно.



Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.



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