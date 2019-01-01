У волинському селі згорів сарай
Сьогодні, 17:19
У селі Городнє, що на Любомльщині, горіла господарська споруда.
Пожежа сталася у суботу, 22 червня, о 18:30 , про це журналістам Район.Любомль розповів головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
На місце події виїхали 10 ДПРЧ м. Любомль та МПО Головне. Внаслідок пожежі знищено покрівлю, перекриття, інвентар, дрова, сіно.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
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Пожежа сталася у суботу, 22 червня, о 18:30 , про це журналістам Район.Любомль розповів головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
На місце події виїхали 10 ДПРЧ м. Любомль та МПО Головне. Внаслідок пожежі знищено покрівлю, перекриття, інвентар, дрова, сіно.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
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