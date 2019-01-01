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ЦВК зареєструвала ще трьох самовисуванців у трьох округах на Волині, серед них – Шкітер

ЦВК зареєструвала ще трьох самовисуванців у трьох округах на Волині, серед них – Шкітер
Під час засідання 22 червня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла рішення про реєстрацію трьох чергових кандидатів-самовисунців в межах виборчих округів №20, №21 та №22 на Волині.

Про це повідомляє ОПОРА.

Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії №1139 від 22 червня 2019 року зареєстрували кандидатом у депутати в одномандатному виборчому окрузі №20 пенсіонера Вадима Ваврищука.

Ваврищук Вадим Петрович, народився 15 червня 1974 року в смт Локачі Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, самовисування.

Цією ж постановою ЦВК зареєструвала кандидата в межах одномандатного виборчого округу №21. Ним став підприємець Олександр Калюжний.

Калюжний Олексндр Володимирович, народився 4 квiтня 1970 року в місті Ізюм Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Ковель Волинської області, судимість відсутня, самовисування.

Крім того, відповідно до тієї ж постанови ЦВК зареєструвала ще одного кандидата в одномандатному виборчому окрузі №22. Це – директор ГО «Громадський Рух «Свідомі» Тарас Шкітер.

Шкітер Тарас Ігорович, народився 24 листопада 1990 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ГО "Громадянський Рух "СВІДОМІ", безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, самовисування.

Відтак, в межах п’яти округів Волинської області станом на 22 червня 2019 року уже зареєстрували 15 кандидатів-самовисуванців для участі у позачергових виборах народних депутатів України.

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Теги: вибори, кандидати, Волинь
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