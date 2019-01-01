У луцькій маршрутці травмувалася іноземка

У Луцьку в маршрутці №32 травмувалася іноземка.Про це пише дослідницяу Facebook.Вона розповіла, що у Луцьку гостювали її родичі-іноземці. У цілому у них лишилися позитивні враження про місто: сподобався кольоровий фонтан і бруківка-вишиванка на Лесі Українки, до болю вразила стела Героїв АТО в центрі міста, заклади відпочинку тощо.Утім, негативні враження теж були, зокрема, про громадський транспорт."Вирішили покататись на маршрутці. Проте не розрахували, що це буде Формула 1. До того ж як виходили, водій поспішав і закрив двері на ходу, коли моя родичка була на сходах, як наслідок синці. Мова про 32 маршрут. Хоча й інші не кращі. З цим треба щось робити, бо проїзд збільшили, а якість ще гірша", - відзначила Тетяна Яцечко-Блаженко.