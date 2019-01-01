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У Луцьку просять розібратися з п'яним збіговиськом у сквері

У Луцьку просять розібратися з п'яним збіговиськом у сквері
Лучани просять розібратися з п'яними агресивними людьми у сквері на розі вулиць Даньшина та Львівська.

Звернення на платформі "Відкрите місто" залишила лучанка Наталія Гнітецька.

за її словами, у сквері цілодобово знаходяться групи п'яних і агресивних людей, а також людей без встановленого місця проживання.

"Протягом доби ці люди відкрито розпивають спиртні напої, голосно кричать, ругаються матом, з'ясовують відносити і т.д. Порушують громадський порядок вдень і вночі – а вночі це особливо чути в літню пору, через що люди, що живуть у високоповерхівках навколо, не мають можливості нормально і спокійно відпочивати", – повідомила Наталія Гнітецька.

Окрім того, через такі збіговиська упродовж дня та ввечері мешканці мікрорайону не мають можливості відпочивати на лавочках у сквері.


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Теги: сквер, Луцьк, п'яні
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