У Луцьку просять розібратися з п'яним збіговиськом у сквері

Лучани просять розібратися з п'яними агресивними людьми у сквері на розі вулиць Даньшина та Львівська.Звернення на платформі "Відкрите місто" залишила лучанказа її словами, у сквері цілодобово знаходяться групи п'яних і агресивних людей, а також людей без встановленого місця проживання."Протягом доби ці люди відкрито розпивають спиртні напої, голосно кричать, ругаються матом, з'ясовують відносити і т.д. Порушують громадський порядок вдень і вночі – а вночі це особливо чути в літню пору, через що люди, що живуть у високоповерхівках навколо, не мають можливості нормально і спокійно відпочивати", – повідомила Наталія Гнітецька.Окрім того, через такі збіговиська упродовж дня та ввечері мешканці мікрорайону не мають можливості відпочивати на лавочках у сквері.