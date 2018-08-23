На Волині затримали нашпигований контрабандним куривом автобус

На Волині запобігли незаконному переміщенню до Польщі майже 100 тисяч пачок сигарет.Про це інформує Держприкордонслужба.В результаті проведення оперативно-перевірочних заходів з протидії протиправній діяльності, 22 червня 2019 року на околиці одного з населених пунктів прикордоння, затримали мікроавтобус «Mercedes-Sprinter» під керуванням громадянина України.В результаті огляду вантажного відсіку автомобіля знайшли тютюнові вироби в кількості 194 ящики (97 000 пачок) без марок акцизного збору. Затримання вантажу провели у взаємодії з територіальними підрозділами Державної фіскальної служби у Волинській області.За вказаним фактом на адресу обласного управління ДФС направили відповідне повідомлення про виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 Кримінального Кодексу України «Незаконне, виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», дані внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження.Тютюнові вироби вилучили. Сума оцінки підакцизних товарів та транспортного засобу становить 4 мільйона гривень.