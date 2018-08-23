На Волині затримали нашпигований контрабандним куривом автобус
Сьогодні, 12:41
На Волині запобігли незаконному переміщенню до Польщі майже 100 тисяч пачок сигарет.
Про це інформує Держприкордонслужба.
В результаті проведення оперативно-перевірочних заходів з протидії протиправній діяльності, 22 червня 2019 року на околиці одного з населених пунктів прикордоння, затримали мікроавтобус «Mercedes-Sprinter» під керуванням громадянина України.
В результаті огляду вантажного відсіку автомобіля знайшли тютюнові вироби в кількості 194 ящики (97 000 пачок) без марок акцизного збору. Затримання вантажу провели у взаємодії з територіальними підрозділами Державної фіскальної служби у Волинській області.
За вказаним фактом на адресу обласного управління ДФС направили відповідне повідомлення про виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 Кримінального Кодексу України «Незаконне, виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», дані внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження.
Тютюнові вироби вилучили. Сума оцінки підакцизних товарів та транспортного засобу становить 4 мільйона гривень.
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Про це інформує Держприкордонслужба.
В результаті проведення оперативно-перевірочних заходів з протидії протиправній діяльності, 22 червня 2019 року на околиці одного з населених пунктів прикордоння, затримали мікроавтобус «Mercedes-Sprinter» під керуванням громадянина України.
В результаті огляду вантажного відсіку автомобіля знайшли тютюнові вироби в кількості 194 ящики (97 000 пачок) без марок акцизного збору. Затримання вантажу провели у взаємодії з територіальними підрозділами Державної фіскальної служби у Волинській області.
За вказаним фактом на адресу обласного управління ДФС направили відповідне повідомлення про виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 Кримінального Кодексу України «Незаконне, виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», дані внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження.
Тютюнові вироби вилучили. Сума оцінки підакцизних товарів та транспортного засобу становить 4 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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