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У Луцьку «накрили» продавців, що торгували на тротуарі

У Луцьку «накрили» продавців, що торгували на тротуарі
У Луцьку "розігнали" торговців, котрі продавали прямо на тротуарі.

Про це інформує департамент муніципальної варти у Facebook.

Порушення статті 152 КУпАП та п.п.2.5.5.1.20 правил благоустрою міста Луцька виявив та зафіксував інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом.

Порушники розмістили об’єкт торгівлі прямо на тротуарі, без дотримання правил торгівлі, за відсутності дозволів на одноразову торгівлю та з порушеннями санітарних норм.

Муніципали нагадали, що здійснювати торгівлю можна лише у відведених для цього місцях, або отримавши дозвіл від управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради.
У Луцьку «накрили» продавців, що торгували на тротуарі

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Теги: торгівля, Луцьк
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Коментарі 3
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Нехай ще підуть порознаняють тих, хто в парках смажить шашлики і розпиває алкоголь на кожному кроці.
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Заробляти чесною працею ніззя! А з дозволом і наркоту продавати можна
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А полуниці розчавили трактором?
Суки муніципальні!!!
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