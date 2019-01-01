У Луцьку влаштували «полювання» на «автоандонів»
Сьогодні, 17:50
У Луцьку за 3 дні склали 24 протоколи на горе-паркувальників.
Про це інформує департамент муніципальної варти у Facebook.
Інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради склали понад два десятки протоколівна громадян, які розміщували свої транспортні засоби на газонах та тротуарах, чим порушували статтю 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.7 правил благоустрою.
За це порушення передбачений штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Матеріали передадуть на розгляд адміністративним комісіям при виконавчих комітетах міських, сільських та селищних рад для розгляду та обрання міри покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує департамент муніципальної варти у Facebook.
Інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради склали понад два десятки протоколівна громадян, які розміщували свої транспортні засоби на газонах та тротуарах, чим порушували статтю 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.7 правил благоустрою.
За це порушення передбачений штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Матеріали передадуть на розгляд адміністративним комісіям при виконавчих комітетах міських, сільських та селищних рад для розгляду та обрання міри покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі муніципали змусили нечупар скосити траву
Сьогодні, 18:08
У Луцьку влаштували «полювання» на «автоандонів»
Сьогодні, 17:50
У волинському селі згорів сарай
Сьогодні, 17:19