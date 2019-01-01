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У Луцьку влаштували «полювання» на «автоандонів»

У Луцьку влаштували «полювання» на «автоандонів»
У Луцьку за 3 дні склали 24 протоколи на горе-паркувальників.

Про це інформує департамент муніципальної варти у Facebook.

Інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради склали понад два десятки протоколівна громадян, які розміщували свої транспортні засоби на газонах та тротуарах, чим порушували статтю 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.7 правил благоустрою.

За це порушення передбачений штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Матеріали передадуть на розгляд адміністративним комісіям при виконавчих комітетах міських, сільських та селищних рад для розгляду та обрання міри покарання.
У Луцьку влаштували «полювання» на «автоандонів»
У Луцьку влаштували «полювання» на «автоандонів»
У Луцьку влаштували «полювання» на «автоандонів»
У Луцьку влаштували «полювання» на «автоандонів»
У Луцьку влаштували «полювання» на «автоандонів»

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Теги: паркування, Луцьк
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