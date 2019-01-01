На Полтавщині впав і згорів літак
Сьогодні, 16:05
У Полтавській області ліквідували загоряння літака Ан-2 унаслідок його падіння.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
23 червня о 09:54 до служби порятунку «101» від місцевого мешканця надійшло повідомлення про авіаційну подію з літаком АН-2 поблизу села Млини Лохвицького району.
У літаку перебувало 2 пілоти, які самостійно евакуювалися до прибуття рятувальників. Внаслідок аварійної посадки літак почав горіти. Рятувальники ліквідували пожежу. Усі обставини події встановлюють слідчі.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
23 червня о 09:54 до служби порятунку «101» від місцевого мешканця надійшло повідомлення про авіаційну подію з літаком АН-2 поблизу села Млини Лохвицького району.
У літаку перебувало 2 пілоти, які самостійно евакуювалися до прибуття рятувальників. Внаслідок аварійної посадки літак почав горіти. Рятувальники ліквідували пожежу. Усі обставини події встановлюють слідчі.
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