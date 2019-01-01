На Полтавщині впав і згорів літак





Про це повідомляє прес-служба ДСНС.



23 червня о 09:54 до служби порятунку «101» від місцевого мешканця надійшло повідомлення про авіаційну подію з літаком АН-2 поблизу села Млини Лохвицького району.



У літаку перебувало 2 пілоти, які самостійно евакуювалися до прибуття рятувальників. Внаслідок аварійної посадки літак почав горіти. Рятувальники ліквідували пожежу. Усі обставини події встановлюють слідчі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Полтавській області ліквідували загоряння літака Ан-2 унаслідок його падіння.Про це повідомляє прес-служба ДСНС.23 червня о 09:54 до служби порятунку «101» від місцевого мешканця надійшло повідомлення про авіаційну подію з літаком АН-2 поблизу села Млини Лохвицького району.У літаку перебувало 2 пілоти, які самостійно евакуювалися до прибуття рятувальників. Внаслідок аварійної посадки літак почав горіти. Рятувальники ліквідували пожежу. Усі обставини події встановлюють слідчі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію