«Ідея» Зеленського про заміну «Роттердам+» – не нова

Ігор Лапін ще в влітку 2018 року заявив про переформатування «Роттердам плюс» в «Роттердам мінус».



В липні 2018 року разом з іншими народними депутатами Лапін подав відповідний законопроект для зниження вартості електроенергії для населення за рахунок понижаючого коефіцієнта при розрахунку вартості електрики при наявності «Роттердам+», пише



У червні цього року президент Володимир Зеленський заявив про необхідність створення замість «Роттердам+» на «Роттердам-» – стверджує сам придумав.



Так, в депутатському проекті Закону від 13.07.2018 р. №8626 «про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо здешевлення електричної енергії» розписана формула як здешевить електроенергію для населення за рахунок низької якості вугілля з понижуючим коефіцієнтом.



У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що у даному законопроекті пропонується зберегти формульний підхід, але формулу “Роттердам+” змінити на формулу “0,9 * Роттердам”. Таким чином буде вивільнено понад 15 млрд грн на рік, що дасть можливість знизити ціну електричної енергії та направити відповідні кошти для потреб розвитку енергетичної галузі.



Оскільки у Роттердамі формується індекс вугілля із вмістом сірки менше 1%, а в Україні спалюється вугілля із вмістом сірки майже 2%, то пропонується врахування різниці у якості за допомогою понижуючого коефіцієнта 0,9.А в червня 2019 року Зеленський, під час зустрічі з представниками бізнесу заявив, що в Україні необхідно захистити конкуренцію й обмежити вплив монополій, особливо в енергетиці.



“Енергетика дуже монополізована. Звичайно, варто почати з перетворення “Роттердам плюс” на “Роттердам мінус”. Це якраз той випадок, коли заміна плюс на мінус дає Україні плюс”, – повідомив він.



Ідея про здешевлення електроенергії для населення зміною «Роттердам+» на «Роттердам/» не нова і точно не ідея президента Володимира Зеленського і його команди. Це більше плагіат вже готових і обгрунтованих думок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний депутатще в влітку 2018 року заявив про переформатування «Роттердам плюс» в «Роттердам мінус».В липні 2018 року разом з іншими народними депутатами Лапін подав відповідний законопроект для зниження вартості електроенергії для населення за рахунок понижаючого коефіцієнта при розрахунку вартості електрики при наявності «Роттердам+», пише Волинське агентство розслідувань У червні цього року президент Володимир Зеленський заявив про необхідність створення замість «Роттердам+» на «Роттердам-» – стверджує сам придумав.Так, в депутатському проекті Закону від 13.07.2018 р. №8626 «про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо здешевлення електричної енергії» розписана формула як здешевить електроенергію для населення за рахунок низької якості вугілля з понижуючим коефіцієнтом.У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що у даному законопроекті пропонується зберегти формульний підхід, але формулу “Роттердам+” змінити на формулу “0,9 * Роттердам”. Таким чином буде вивільнено понад 15 млрд грн на рік, що дасть можливість знизити ціну електричної енергії та направити відповідні кошти для потреб розвитку енергетичної галузі.Оскільки у Роттердамі формується індекс вугілля із вмістом сірки менше 1%, а в Україні спалюється вугілля із вмістом сірки майже 2%, то пропонується врахування різниці у якості за допомогою понижуючого коефіцієнта 0,9.А в червня 2019 року Зеленський, під час зустрічі з представниками бізнесу заявив, що в Україні необхідно захистити конкуренцію й обмежити вплив монополій, особливо в енергетиці.“Енергетика дуже монополізована. Звичайно, варто почати з перетворення “Роттердам плюс” на “Роттердам мінус”. Це якраз той випадок, коли заміна плюс на мінус дає Україні плюс”, – повідомив він.Ідея про здешевлення електроенергії для населення зміною «Роттердам+» на «Роттердам/» не нова і точно не ідея президента Володимира Зеленського і його команди. Це більше плагіат вже готових і обгрунтованих думок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію