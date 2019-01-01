На трасі Доманово-Ковель лоб в лоб зіткнулися вантажівки, один постраждалий
Сьогодні, 14:16
На трасі М-19 "Доманово-Ковель-Чернівці" зіткнулися дві вантажівки.
Про це інформує ГУНП у Рівненській області.
Аварія сталася сьогодні, 23 червня, у селі Брищі Млинівського району.
Унаслідок лобового зіткнення автомобілів «Renault» і «DAF» сталося загоряння транспортних засобів. Працівники ГУ ДСНС ліквідували пожежу.
Попередньо, у ДТП травмувався водій автомобіля «DAF». На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські забезпечують і регулюють рух на цій ділянці дороги.
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Про це інформує ГУНП у Рівненській області.
Аварія сталася сьогодні, 23 червня, у селі Брищі Млинівського району.
Унаслідок лобового зіткнення автомобілів «Renault» і «DAF» сталося загоряння транспортних засобів. Працівники ГУ ДСНС ліквідували пожежу.
Попередньо, у ДТП травмувався водій автомобіля «DAF». На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські забезпечують і регулюють рух на цій ділянці дороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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