На трасі Доманово-Ковель лоб в лоб зіткнулися вантажівки, один постраждалий





Про це інформує ГУНП у Рівненській області.



Аварія сталася сьогодні, 23 червня, у селі Брищі Млинівського району.



Унаслідок лобового зіткнення автомобілів «Renault» і «DAF» сталося загоряння транспортних засобів. Працівники ГУ ДСНС ліквідували пожежу.



Попередньо, у ДТП травмувався водій автомобіля «DAF». На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські забезпечують і регулюють рух на цій ділянці дороги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі М-19 "Доманово-Ковель-Чернівці" зіткнулися дві вантажівки.Про це інформує ГУНП у Рівненській області.Аварія сталася сьогодні, 23 червня, у селі Брищі Млинівського району.Унаслідок лобового зіткнення автомобілів «Renault» і «DAF» сталося загоряння транспортних засобів. Працівники ГУ ДСНС ліквідували пожежу.Попередньо, у ДТП травмувався водій автомобіля «DAF». На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські забезпечують і регулюють рух на цій ділянці дороги.

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