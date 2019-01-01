Україну накриє шторм
Сьогодні, 16:48
В Україні на завтра, 24 червня, оголосили штормове попередження. Очікують місцями грози, подекуди град та шквали.
Про це інформує УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.
24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
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Про це інформує УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.
24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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