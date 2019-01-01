Україну накриє шторм





Про це інформує



24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні на завтра, 24 червня, оголосили штормове попередження. Очікують місцями грози, подекуди град та шквали.Про це інформує УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

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