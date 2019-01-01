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Україну накриє шторм

Україну накриє шторм
В Україні на завтра, 24 червня, оголосили штормове попередження. Очікують місцями грози, подекуди град та шквали.

Про це інформує УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.

24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

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Теги: погода, штормове попередження
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