Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 24 червня
Сьогодні, 19:00
До самого вечора у Луцьку буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
Удень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Температурний максимум цього дня сягне 26 градусів. Ввечері температура опуститься до позначки 23 градуси тепла.
Вітер - північно-східний, 2.8-3.6 м/с.
Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелиться по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави та жимолості вранці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Удень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Температурний максимум цього дня сягне 26 градусів. Ввечері температура опуститься до позначки 23 градуси тепла.
Вітер - північно-східний, 2.8-3.6 м/с.
Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелиться по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави та жимолості вранці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Настане день, коли вся ця мерзота згине»: військовий волинської бригади пройшов пекло війни
Сьогодні, 19:31
Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 24 червня
Сьогодні, 19:00
Небайдужі причепурили в'їзд у Ківерці. ФОТО
Сьогодні, 18:40
Луцькі муніципали змусили нечупар скосити траву
Сьогодні, 18:08
У Луцьку влаштували «полювання» на «автоандонів»
Сьогодні, 17:50