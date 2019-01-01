Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 24 червня

До самого вечора у Луцьку буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.Удень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути.Температурний максимум цього дня сягне 26 градусів. Ввечері температура опуститься до позначки 23 градуси тепла.Вітер - північно-східний, 2.8-3.6 м/с.Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелиться по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави та жимолості вранці.