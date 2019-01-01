На Волині потонув рибалка
Сьогодні, 14:45
В озері, що розділяє Нововолинськ і село Низкиничі, потонув рибалка.
Трапилося це 23 червня, пише Радар.
Тіло, що плавало у воді, побачив інший рибалка. На березі лежали вудка і чобіт.
Чоловік викликав поліцію та рятувальники. Тіло потопельника дістали о 8.45. Хто саме потонув – іще не відомо. На вигляд це чоловік середнього віку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Трапилося це 23 червня, пише Радар.
Тіло, що плавало у воді, побачив інший рибалка. На березі лежали вудка і чобіт.
Чоловік викликав поліцію та рятувальники. Тіло потопельника дістали о 8.45. Хто саме потонув – іще не відомо. На вигляд це чоловік середнього віку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Наче Мальдіви: волинський фотограф показав кар'єр небесного кольору на Вінничині. ФОТО
Сьогодні, 15:00
На Волині потонув рибалка
Сьогодні, 14:45
«Ідея» Зеленського про заміну «Роттердам+» – не нова
Сьогодні, 14:09
У місті на Волині кидатимуться фарбами
Сьогодні, 13:55