На Волині потонув рибалка





Трапилося це 23 червня, пише



Тіло, що плавало у воді, побачив інший рибалка. На березі лежали вудка і чобіт.



Чоловік викликав поліцію та рятувальники. Тіло потопельника дістали о 8.45. Хто саме потонув – іще не відомо. На вигляд це чоловік середнього віку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В озері, що розділяє Нововолинськ і село Низкиничі, потонув рибалка.Трапилося це 23 червня, пише Радар Тіло, що плавало у воді, побачив інший рибалка. На березі лежали вудка і чобіт.Чоловік викликав поліцію та рятувальники. Тіло потопельника дістали о 8.45. Хто саме потонув – іще не відомо. На вигляд це чоловік середнього віку.

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