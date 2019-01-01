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На Волині потонув рибалка

На Волині потонув рибалка
В озері, що розділяє Нововолинськ і село Низкиничі, потонув рибалка.

Трапилося це 23 червня, пише Радар.

Тіло, що плавало у воді, побачив інший рибалка. На березі лежали вудка і чобіт.

Чоловік викликав поліцію та рятувальники. Тіло потопельника дістали о 8.45. Хто саме потонув – іще не відомо. На вигляд це чоловік середнього віку.


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Теги: утоплення, рибалка, Волинь
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