У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, – новий настоятель
Сьогодні, 19:47
У селі Мирків представили настоятеля храму, котрий нещодавно перейшов до ПЦУ.
Про це повідомив отець Андрій Сидор.
Нагадаємо, за п’ять днів до управління Волинської єпархії звернулося сім громад УПЦ (МП) Горохівського району з проханнями приєднатися до Православної церкви України. Серед них - храм у Миркові.
Новим настоятелем храму св. Архістратига Михаїла став протоієрей Ярослав Музичук.
"Вітаю парафіян храму з мудрим рішенням, бути в єдності з ПЦУ", - написав Сидор.
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Про це повідомив отець Андрій Сидор.
Нагадаємо, за п’ять днів до управління Волинської єпархії звернулося сім громад УПЦ (МП) Горохівського району з проханнями приєднатися до Православної церкви України. Серед них - храм у Миркові.
Новим настоятелем храму св. Архістратига Михаїла став протоієрей Ярослав Музичук.
"Вітаю парафіян храму з мудрим рішенням, бути в єдності з ПЦУ", - написав Сидор.
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