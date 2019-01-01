вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, – новий настоятель

У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, – новий настоятель
У селі Мирків представили настоятеля храму, котрий нещодавно перейшов до ПЦУ.

Про це повідомив отець Андрій Сидор.

Нагадаємо, за п’ять днів до управління Волинської єпархії звернулося сім громад УПЦ (МП) Горохівського району з проханнями приєднатися до Православної церкви України. Серед них - храм у Миркові.

Новим настоятелем храму св. Архістратига Михаїла став протоієрей Ярослав Музичук.

"Вітаю парафіян храму з мудрим рішенням, бути в єдності з ПЦУ", - написав Сидор.
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, – новий настоятель
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, – новий настоятель
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, – новий настоятель
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, – новий настоятель
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, – новий настоятель

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: релігія, ПЦУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хіт MONATIKа по-новому зазвучав на віолончелі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:36
У Луцьку завтра, 24 червня, 14 вулиць залишаться без світла
Сьогодні, 20:00
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, – новий настоятель
Сьогодні, 19:47
«Настане день, коли вся ця мерзота згине»: військовий волинської бригади пройшов пекло війни
Сьогодні, 19:31
Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 24 червня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Ще 12 волинських громад юридично перейшли до ПЦУ Ще 12 волинських громад юридично перейшли до ПЦУ
10 червень, 10:10
Спроба реанімувати УПЦ КП: Філарет терміново скликає священиків столиці Спроба реанімувати УПЦ КП: Філарет терміново скликає священиків столиці
02 червень, 16:23
У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО
13 травень, 17:34
На Волині ще 5 громад юридично перейшли до ПЦУ На Волині ще 5 громад юридично перейшли до ПЦУ
10 травень, 11:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині люди на декілька днів залишаться без газу
Сьогодні, 21:11
 0
Хіт MONATIKа по-новому зазвучав на віолончелі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:36
 0
У Луцьку завтра, 24 червня, 14 вулиць залишаться без світла
Сьогодні, 20:00
 0
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, – новий настоятель
Сьогодні, 19:47
 0
«Настане день, коли вся ця мерзота згине»: військовий волинської бригади пройшов пекло війни
Сьогодні, 19:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿