ФОТОРЕПОРТАЖ із наймасштабніших змагань із дрег-рейсингу у Луцьку
Сьогодні, 21:24
На луцькому військовому аеродромі відбулася наймасштабніша авто-мото спортивна подія цього року – змагання із дрег-рейсингу. Сотні різноманітних автомобілів – від «Нив» із тисячами кінських сил під капотом, до Porshe і Corvette змагалися за першість у суботу, 22 червня. До слова, змагання із дрег-рейсингу у Луцьку тривали впродовж двох днів, однак 21 червня відбулися аматорські гонки, де свої сили міг спробувати кожен охочий. Наступного ж дня, показували, що таке справжня швидкість професійні пілоти зі всього світу.
Голова Вінницької федерації дрегрейсингу та дріфту Андрій Гальчинський розповів, що на основний етап змагань встигли зареєструватися 62 пілоти. Із них – 2 з Польщі, були також з Латвії і Литви, каталися чемпіони з Румунії, Болгарії, Молдови, ну і звісно – українські представники.
«Це вже другі такі змагання із дрегрейсингу у Луцьку і цьогоріч їх можна назвати одними із наймасштабніших в Україні. Минулого року гостям чемпіонату дуже сподобалася локація та умови, які для них створили на військовому аеродромі, тому на змагання-2019 приїхало вже набагато більше пілотів з усього світу», – каже Андрій Гальчинський.
Головний дрегстер розповів, що дистанція заїзду складає рівно 1/4 милі, що еквівалентно 402 метрам та 33 сантиметрам, якщо бути абсолютно точним у підрахунках.
Перед основними змаганнями усі учасники пройшли так звану кваліфікацію: мали по три спроби на кожен транспорт, аби проїхатися трасою та дати можливість суддям визначити гідних конкурентів для парних заїздів. Опісля організатори склали списки за олімпійською системою змагань. Однак деякі пілоти дивували надзвичайними результатами під час основних заїздів, передбачити які на тренуваннях було просто неможливо.
Достойний склад спортсменів продемонстрував яскраві заїзди та шоу для глядачів.
Списки учасників та результати змагань – на фото нижче.
У професійній українській дрег-рейсинг серії Belshina Drag Raicing Pro Competition of Ukraine спортсмени змагалися у п’яти класах автомобілів та трьох класах мотоциклів, у кожному з них були гідні конкуренти, а боротьба – потужною і напруженою.
Також лучани та гості міста мали можливість познайомитися із легендарним «Харакрерником» - автомобілем класу PRO MOD, який дрегстер Ігор Коряка побудував та привіз із Америки. У ньому – до чотирьох тисяч кінських сил, а менш ніж за секунду він набирає швидкість 100 кілометрів за годину, дрег-дистанцію «пролітає» зі швидкістю до 400 км/год.
На цих змаганнях він не брав участі і не конкурував з іншими, лише тренувався і то, не у всю силу, адже, як розповів Андрій Гальчинський, для цього «залізного монстра» потрібна професійна траса для дрег-рейсингу. Між іншим, уже наступного року «Характерник» представлятиме Україну на світових змаганнях. Фанатам та гостям міста цей спорт-кар сподобався чи не найбільше, то ж аби зробити фото поруч із ним потрібно було ставати в чергу.
Як і планувалося, у зв’язку із 10 річницею Вінницької федерації дрегрейсингу та дріфту серед глядачів розіграли IPHONE XS MAX та ще багато цінних призів. До прикладу, той, хто попередньо придбав квиток на подію, міг отримати в подарунок сувенірну продукцію федерації, або ж навіть прокататися із професійним пілотом на дріфт-таксі.
Незабутні враження на все життя – забезпечені, а шалена швидкість поруч із професійним пілотом на довго зарядили організми щасливчиків порцією адреналіну.
Один із пілотів дрифт-таксі – Олександр Папанов розповів, що сам тільки у 2016 році був глядачем шоу дрегрейсингу. Каже, що від трибуни не відходив жодного разу, поки тривали змагання, на стільки його це все захопило. Згодом почув, що Андрій Гальчинський оголосив набір до своєї школи дрифту, тож, навіть не думаючи, подав заявку.
«Мене це захопило не на жарт, однак, є такий нюанс, що у цей спорт потрібно вкладати багато коштів. Я вирішив, що простіше збудувати власну машину», – говорить Олександр. Вже сьогодні на власному автомобілі він і працює на дрифті, каже, що від такого заряду адреналіну певно не зможе відмовитися ніколи. Чоловік розповів, що вартість одного такого авто вартує від декількох десятків тисяч доларів.
Пасажири, яким випала нагода прокататися з вітерцем і полоскотати собі нерви шаленою швидкістю дрифт-таксі, переконували, що 500 гривень – вартість проїзду – коштували тих емоцій, які вони отримали, сидячи поруч із пілотом.
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Голова Вінницької федерації дрегрейсингу та дріфту Андрій Гальчинський розповів, що на основний етап змагань встигли зареєструватися 62 пілоти. Із них – 2 з Польщі, були також з Латвії і Литви, каталися чемпіони з Румунії, Болгарії, Молдови, ну і звісно – українські представники.
«Це вже другі такі змагання із дрегрейсингу у Луцьку і цьогоріч їх можна назвати одними із наймасштабніших в Україні. Минулого року гостям чемпіонату дуже сподобалася локація та умови, які для них створили на військовому аеродромі, тому на змагання-2019 приїхало вже набагато більше пілотів з усього світу», – каже Андрій Гальчинський.
Головний дрегстер розповів, що дистанція заїзду складає рівно 1/4 милі, що еквівалентно 402 метрам та 33 сантиметрам, якщо бути абсолютно точним у підрахунках.
Перед основними змаганнями усі учасники пройшли так звану кваліфікацію: мали по три спроби на кожен транспорт, аби проїхатися трасою та дати можливість суддям визначити гідних конкурентів для парних заїздів. Опісля організатори склали списки за олімпійською системою змагань. Однак деякі пілоти дивували надзвичайними результатами під час основних заїздів, передбачити які на тренуваннях було просто неможливо.
Достойний склад спортсменів продемонстрував яскраві заїзди та шоу для глядачів.
Списки учасників та результати змагань – на фото нижче.
У професійній українській дрег-рейсинг серії Belshina Drag Raicing Pro Competition of Ukraine спортсмени змагалися у п’яти класах автомобілів та трьох класах мотоциклів, у кожному з них були гідні конкуренти, а боротьба – потужною і напруженою.
Також лучани та гості міста мали можливість познайомитися із легендарним «Харакрерником» - автомобілем класу PRO MOD, який дрегстер Ігор Коряка побудував та привіз із Америки. У ньому – до чотирьох тисяч кінських сил, а менш ніж за секунду він набирає швидкість 100 кілометрів за годину, дрег-дистанцію «пролітає» зі швидкістю до 400 км/год.
На цих змаганнях він не брав участі і не конкурував з іншими, лише тренувався і то, не у всю силу, адже, як розповів Андрій Гальчинський, для цього «залізного монстра» потрібна професійна траса для дрег-рейсингу. Між іншим, уже наступного року «Характерник» представлятиме Україну на світових змаганнях. Фанатам та гостям міста цей спорт-кар сподобався чи не найбільше, то ж аби зробити фото поруч із ним потрібно було ставати в чергу.
Як і планувалося, у зв’язку із 10 річницею Вінницької федерації дрегрейсингу та дріфту серед глядачів розіграли IPHONE XS MAX та ще багато цінних призів. До прикладу, той, хто попередньо придбав квиток на подію, міг отримати в подарунок сувенірну продукцію федерації, або ж навіть прокататися із професійним пілотом на дріфт-таксі.
Незабутні враження на все життя – забезпечені, а шалена швидкість поруч із професійним пілотом на довго зарядили організми щасливчиків порцією адреналіну.
Один із пілотів дрифт-таксі – Олександр Папанов розповів, що сам тільки у 2016 році був глядачем шоу дрегрейсингу. Каже, що від трибуни не відходив жодного разу, поки тривали змагання, на стільки його це все захопило. Згодом почув, що Андрій Гальчинський оголосив набір до своєї школи дрифту, тож, навіть не думаючи, подав заявку.
«Мене це захопило не на жарт, однак, є такий нюанс, що у цей спорт потрібно вкладати багато коштів. Я вирішив, що простіше збудувати власну машину», – говорить Олександр. Вже сьогодні на власному автомобілі він і працює на дрифті, каже, що від такого заряду адреналіну певно не зможе відмовитися ніколи. Чоловік розповів, що вартість одного такого авто вартує від декількох десятків тисяч доларів.
Пасажири, яким випала нагода прокататися з вітерцем і полоскотати собі нерви шаленою швидкістю дрифт-таксі, переконували, що 500 гривень – вартість проїзду – коштували тих емоцій, які вони отримали, сидячи поруч із пілотом.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку під час змагань з дрег-рейсингу в автомобіля «вибухнув» мотор. ВІДЕО
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