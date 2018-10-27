Нестерпний сморід: у Луцьку пропонують встановити камеру на місці зливу нечистот

У Луцьку на місці зливу нечистот пропонують встановити камеру відеоспостереження.Такий крок запропонував на веб-платформі "Відкрите місто" Василь Ващенко.За його словами, уже не перший рік у районі вулиці Львівської дуже смердить фекаліями, "протягом дня відчувається нестерпний сморід від якого нудить та болить голова"."Міська рада бореться зі смородом як з повітряними млинами - довго та методично обіцяється вирішити проблему - та віз і нині там. На заклики міської влади лайно не перестає смердіти, обіцяні дії не виконуються, за звалищем не ведеться ніякого контролю ні муніципальною дружиною ні санстанцією", - обурений Ващенко.Відтак, він пропонує встановити камеру на в'їзді до звалища, щоб було видно, хто туди їздить вночі та скидає нечистоти, а також провести дезактивацію звалища."Бо комусь увірветься терпець, і він принесе до міської ради клаптик цієї "пахнучої" субстанції", - додає лучанин.