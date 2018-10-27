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Нестерпний сморід: у Луцьку пропонують встановити камеру на місці зливу нечистот

Нестерпний сморід: у Луцьку пропонують встановити камеру на місці зливу нечистот
У Луцьку на місці зливу нечистот пропонують встановити камеру відеоспостереження.

Такий крок запропонував на веб-платформі "Відкрите місто" Василь Ващенко.

За його словами, уже не перший рік у районі вулиці Львівської дуже смердить фекаліями, "протягом дня відчувається нестерпний сморід від якого нудить та болить голова".

"Міська рада бореться зі смородом як з повітряними млинами - довго та методично обіцяється вирішити проблему - та віз і нині там. На заклики міської влади лайно не перестає смердіти, обіцяні дії не виконуються, за звалищем не ведеться ніякого контролю ні муніципальною дружиною ні санстанцією", - обурений Ващенко.

Відтак, він пропонує встановити камеру на в'їзді до звалища, щоб було видно, хто туди їздить вночі та скидає нечистоти, а також провести дезактивацію звалища.

"Бо комусь увірветься терпець, і він принесе до міської ради клаптик цієї "пахнучої" субстанції", - додає лучанин.

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Теги: сморід, Луцьк
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Коментарі 7
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То вже навіть не некомпетентність міської влади, районної влади і відповідних контролюючих органів. То вже є чистої води КОРУПЦІЯ ! Лучан відкрито за дурнів мають. Відомо звідки возять, що возять, хто возить, куди возять ... І не то, що не можуть навести лад і застосувати закон, а просто і тупо НЕ ХОЧУТЬ ! Камери треба ставити не там, де виливають, а там, де домовляються ! І до тих пір, поки громадськість не візьме за одне місце владу, до тих пір будемо дихати плодами її діяльності. То вже смердить влада ! Які ще треба аргументи, щоби гнати її копняками в &уду із засиджених крісел !
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Порядку нема в місті
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Коли зникне сморід, спати не можливо!!!!
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Чого це питання не вирішують!
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Дограються, що люди почнуть хворіти
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Я за камери.
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Чого раніше їх не встановили???
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