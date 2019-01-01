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У Маріуполі діти допомогли викрити педофіла, що намагався зґвалтувати дівчинку

У Маріуполі діти допомогли викрити педофіла, що намагався зґвалтувати дівчинку
У Маріуполі діти допомогли викрити педофіла, який намагався вчинити розпутні дії до неповнолітньої.

Інцидент трапився сьогодні, 23 червня, повідомив заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

"Щойно вже в моєму рідному Маріуполі за допомогою дітей затриманий мешканець Маріуполя, 1992 року народження, який намагався вчинити розпутні дії у відношенні неповнолітньої, 2008 року народження", - написав він у соцмережі Facebook.

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Потерпіла прямувала на комп’ютерні курси до «Академіі ШАГ». Чоловік під загрозою ножа завів дитину за технічну споруду школи №27, де намагався зґвалтувати неприродним шляхом, але цю подію побачив місцевий мешканець та викликав наряд поліції.

Педофіла затримали, ніж вилучили. Відео знімали діти.

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Теги: педофіл, злочин
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