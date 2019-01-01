У Маріуполі діти допомогли викрити педофіла, що намагався зґвалтувати дівчинку

У Маріуполі діти допомогли викрити педофіла, який намагався вчинити розпутні дії до неповнолітньої.Інцидент трапився сьогодні, 23 червня, повідомив заступник голови Нацполіції України"Щойно вже в моєму рідному Маріуполі за допомогою дітей затриманий мешканець Маріуполя, 1992 року народження, який намагався вчинити розпутні дії у відношенні неповнолітньої, 2008 року народження", - написав він у соцмережі Facebook.Потерпіла прямувала на комп’ютерні курси до «Академіі ШАГ». Чоловік під загрозою ножа завів дитину за технічну споруду школи №27, де намагався зґвалтувати неприродним шляхом, але цю подію побачив місцевий мешканець та викликав наряд поліції.Педофіла затримали, ніж вилучили. Відео знімали діти.