У Маріуполі діти допомогли викрити педофіла, що намагався зґвалтувати дівчинку
Сьогодні, 17:28
У Маріуполі діти допомогли викрити педофіла, який намагався вчинити розпутні дії до неповнолітньої.
Інцидент трапився сьогодні, 23 червня, повідомив заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.
"Щойно вже в моєму рідному Маріуполі за допомогою дітей затриманий мешканець Маріуполя, 1992 року народження, який намагався вчинити розпутні дії у відношенні неповнолітньої, 2008 року народження", - написав він у соцмережі Facebook.
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Потерпіла прямувала на комп’ютерні курси до «Академіі ШАГ». Чоловік під загрозою ножа завів дитину за технічну споруду школи №27, де намагався зґвалтувати неприродним шляхом, але цю подію побачив місцевий мешканець та викликав наряд поліції.
Педофіла затримали, ніж вилучили. Відео знімали діти.
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Інцидент трапився сьогодні, 23 червня, повідомив заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.
"Щойно вже в моєму рідному Маріуполі за допомогою дітей затриманий мешканець Маріуполя, 1992 року народження, який намагався вчинити розпутні дії у відношенні неповнолітньої, 2008 року народження", - написав він у соцмережі Facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Петиція про хімічну кастрацію педофілів набрала необхідну кількість голосів
Потерпіла прямувала на комп’ютерні курси до «Академіі ШАГ». Чоловік під загрозою ножа завів дитину за технічну споруду школи №27, де намагався зґвалтувати неприродним шляхом, але цю подію побачив місцевий мешканець та викликав наряд поліції.
Педофіла затримали, ніж вилучили. Відео знімали діти.
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