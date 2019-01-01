вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині люди на декілька днів залишаться без газу

У селі на Волині люди на декілька днів залишаться без газу
Спеціалісти АТ “Волиньгаз” проведуть ремонтні роботи на газових мережах у селі Лежниця Іваничівського району. В населеному пункті не буде газу з 9:00 год. 24 червня до 15:00 год. 26 червня, – повідомляє прес-служба АТ «Волиньгаз».

У ході робіт буде виконано комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірка щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків. Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.

Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами!

Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!

Відновлення газопостачання 75 споживачам газу відбудеться 26 червня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Для пришвидшення відновлення газопостачання та з метою дотримання вимог Правил безпеки систем газопостачання необхідно забезпечити: усунення виявлених технічних порушень, надання доступу для огляду газопроводів та газових приладів кожного домоволодіння, відповідність встановлених газових приладів проекту газифікації, наявність актів перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів, відсутність заборгованості за спожитий природний газ перед постачальником ТОВ «Волиньгаз Збут».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, Волиньгаз, Лежниця, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині люди на декілька днів залишаться без газу
Сьогодні, 21:11
Хіт MONATIKа по-новому зазвучав на віолончелі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:36
У Луцьку завтра, 24 червня, 14 вулиць залишаться без світла
Сьогодні, 20:00
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, – новий настоятель
Сьогодні, 19:47
«Настане день, коли вся ця мерзота згине»: військовий волинської бригади пройшов пекло війни
Сьогодні, 19:31
Схожі новини
У Рожищенському районі 150 дворів відключать від газу У Рожищенському районі 150 дворів відключать від газу
06 червень, 07:29
Борги волинян за газ зросли майже удвічі Борги волинян за газ зросли майже удвічі
21 травень, 13:36
Більше сотні волинян спіймали на крадіжці газу Більше сотні волинян спіймали на крадіжці газу
09 травень, 07:28
«Волиньгаз» та «Вінницягаз» програли у суді: штрафи доведеться сплатити «Волиньгаз» та «Вінницягаз» програли у суді: штрафи доведеться сплатити
08 квітень, 15:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині люди на декілька днів залишаться без газу
Сьогодні, 21:11
 0
Хіт MONATIKа по-новому зазвучав на віолончелі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:36
 0
У Луцьку завтра, 24 червня, 14 вулиць залишаться без світла
Сьогодні, 20:00
 0
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, – новий настоятель
Сьогодні, 19:47
 0
«Настане день, коли вся ця мерзота згине»: військовий волинської бригади пройшов пекло війни
Сьогодні, 19:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿