Лікар пояснив, чим корисний денний сон





Сієста або ж короткий сон після обіду – це гарний спосіб відновити сили – запевняє невролог Антон Кисельов, пише



Чому нас тягне спати під час обіду?



Це не обов’язково пов’язано з їжею, але завжди пов’язане з нашими біологічними годинами.



Річ в тому, що близько 12-14 годин (або через 8 годин після пробудження) відбувається зниження рівня гормону кортизолу і нас хилить в сон.



Чим корисна сієста?



– Відновлюється нервова система, завдяки чому Ви краще засвоюєте нову інформацію.



– Знижується рівень стресу і ризик розвитку депресії, а також ризик серцево-судинних захворювань.



– Ви стаєте більш ніж на третину витривалішими.



– Вдвічі збільшується концентрація і уважність. 20-хвилинний денний сон більш ефективно підвищує працездатність, ніж 200 мг кофеїну, при цьому зберігає креативність.



Умови правильної сієсти:



1. Між 13 і 15 годинами (не варто після 16)



2. Тривалість 20-25 хвилин, щоб не піти в глибоку фазу сну (не спіть довше, бо ви ризикуєте прокинутися з головним болем або у поганому настрої).



3. Робіть сієсту не менше трьох разів на тиждень



4. Виключіть всі зовнішні подразники – звук, світло, телефон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Короткий сон до або після обіду — це не просто задоволення, але ще і величезна користь для організму.Сієста або ж короткий сон після обіду – це гарний спосіб відновити сили – запевняє невролог, пише 24 канал Це не обов’язково пов’язано з їжею, але завжди пов’язане з нашими біологічними годинами.Річ в тому, що близько 12-14 годин (або через 8 годин після пробудження) відбувається зниження рівня гормону кортизолу і нас хилить в сон.– Відновлюється нервова система, завдяки чому Ви краще засвоюєте нову інформацію.– Знижується рівень стресу і ризик розвитку депресії, а також ризик серцево-судинних захворювань.– Ви стаєте більш ніж на третину витривалішими.– Вдвічі збільшується концентрація і уважність. 20-хвилинний денний сон більш ефективно підвищує працездатність, ніж 200 мг кофеїну, при цьому зберігає креативність.1. Між 13 і 15 годинами (не варто після 16)2. Тривалість 20-25 хвилин, щоб не піти в глибоку фазу сну (не спіть довше, бо ви ризикуєте прокинутися з головним болем або у поганому настрої).3. Робіть сієсту не менше трьох разів на тиждень4. Виключіть всі зовнішні подразники – звук, світло, телефон.

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