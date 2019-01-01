Лікар пояснив, чим корисний денний сон
Сьогодні, 03:13
Короткий сон до або після обіду — це не просто задоволення, але ще і величезна користь для організму.
Сієста або ж короткий сон після обіду – це гарний спосіб відновити сили – запевняє невролог Антон Кисельов, пише 24 канал.
Чому нас тягне спати під час обіду?
Це не обов’язково пов’язано з їжею, але завжди пов’язане з нашими біологічними годинами.
Річ в тому, що близько 12-14 годин (або через 8 годин після пробудження) відбувається зниження рівня гормону кортизолу і нас хилить в сон.
Чим корисна сієста?
– Відновлюється нервова система, завдяки чому Ви краще засвоюєте нову інформацію.
– Знижується рівень стресу і ризик розвитку депресії, а також ризик серцево-судинних захворювань.
– Ви стаєте більш ніж на третину витривалішими.
– Вдвічі збільшується концентрація і уважність. 20-хвилинний денний сон більш ефективно підвищує працездатність, ніж 200 мг кофеїну, при цьому зберігає креативність.
Умови правильної сієсти:
1. Між 13 і 15 годинами (не варто після 16)
2. Тривалість 20-25 хвилин, щоб не піти в глибоку фазу сну (не спіть довше, бо ви ризикуєте прокинутися з головним болем або у поганому настрої).
3. Робіть сієсту не менше трьох разів на тиждень
4. Виключіть всі зовнішні подразники – звук, світло, телефон.
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Сієста або ж короткий сон після обіду – це гарний спосіб відновити сили – запевняє невролог Антон Кисельов, пише 24 канал.
Чому нас тягне спати під час обіду?
Це не обов’язково пов’язано з їжею, але завжди пов’язане з нашими біологічними годинами.
Річ в тому, що близько 12-14 годин (або через 8 годин після пробудження) відбувається зниження рівня гормону кортизолу і нас хилить в сон.
Чим корисна сієста?
– Відновлюється нервова система, завдяки чому Ви краще засвоюєте нову інформацію.
– Знижується рівень стресу і ризик розвитку депресії, а також ризик серцево-судинних захворювань.
– Ви стаєте більш ніж на третину витривалішими.
– Вдвічі збільшується концентрація і уважність. 20-хвилинний денний сон більш ефективно підвищує працездатність, ніж 200 мг кофеїну, при цьому зберігає креативність.
Умови правильної сієсти:
1. Між 13 і 15 годинами (не варто після 16)
2. Тривалість 20-25 хвилин, щоб не піти в глибоку фазу сну (не спіть довше, бо ви ризикуєте прокинутися з головним болем або у поганому настрої).
3. Робіть сієсту не менше трьох разів на тиждень
4. Виключіть всі зовнішні подразники – звук, світло, телефон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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