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Лікар пояснив, чим корисний денний сон

Лікар пояснив, чим корисний денний сон
Короткий сон до або після обіду — це не просто задоволення, але ще і величезна користь для організму.

Сієста або ж короткий сон після обіду – це гарний спосіб відновити сили – запевняє невролог Антон Кисельов, пише 24 канал.

Чому нас тягне спати під час обіду?

Це не обов’язково пов’язано з їжею, але завжди пов’язане з нашими біологічними годинами.

Річ в тому, що близько 12-14 годин (або через 8 годин після пробудження) відбувається зниження рівня гормону кортизолу і нас хилить в сон.

Чим корисна сієста?

– Відновлюється нервова система, завдяки чому Ви краще засвоюєте нову інформацію.

– Знижується рівень стресу і ризик розвитку депресії, а також ризик серцево-судинних захворювань.

– Ви стаєте більш ніж на третину витривалішими.

– Вдвічі збільшується концентрація і уважність. 20-хвилинний денний сон більш ефективно підвищує працездатність, ніж 200 мг кофеїну, при цьому зберігає креативність.

Умови правильної сієсти:

1. Між 13 і 15 годинами (не варто після 16)

2. Тривалість 20-25 хвилин, щоб не піти в глибоку фазу сну (не спіть довше, бо ви ризикуєте прокинутися з головним болем або у поганому настрої).

3. Робіть сієсту не менше трьох разів на тиждень

4. Виключіть всі зовнішні подразники – звук, світло, телефон.

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Теги: денний сон, сієста, відпочинок
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