Волинські заготівельники ягід та грибів зобов'язані платити податки





Про це інформує



Забезпечити режим всебічного та максимального сприяння представникам бізнесу, які легально заготовлятимуть волинську чорницю та інші дари лісу, зобов’язує окреме розпорядження ГУ ДФС у Волинській області.



Відтак, волинські фіскали у складі спеціально створених робочих груп при райдержадміністраціях в межах своєї компетенції вже здійснюють комплекс заходів з тим, щоб запобігти неконтрольованій заготівлі ягід і грибів з комерційною метою.



«Наше головне завдання – забезпечити сплату суб’єктами господарювання визначених законом податкових платежів до бюджетів усіх рівнів. Тож, представники підприємництва, які працюють легально, можуть розраховувати на нашу підтримку і сприяння. Щодо тих, хто намагатиметься ухилитися від сплати податків, то спільно з іншими контролюючими органами ми вживатимемо весь передбачений законом комплекс заходів роз’яснювального та контрольно-перевірочного характеру з тим, щоб активно протидіяти спробам заготівельників збирати, переробляти та експортувати цінну волинську ягоду поза правовим полем. Сподіваємося на відповідальну позицію керівників органів місцевого самоврядування, які повинні наполягати, щоб підприємці не ігнорували вимогу щодо отримання так званих лісових квитків і перераховували ПДФО із придбаної у громадян дикорослої продукції до бюджету», – зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.



Керівник волинських фіскалів підкреслила, що рентна плата за спецвикористання лісових ресурсів, ПДФО та єдиний податок – обов’язкові податкові платежі при заготівлі ягід, грибів та лікарської сировини. Єдиний податок, рента та частина ПДФО зараховуються до бюджетів громад, на території яких заготовляють дари лісу.



«Маючи багаторічний досвід успішного податкового супроводу заготівельного сезону, звертаємося до лідерів територіальних громад та їх мешканців з проханням подбати про те, щоб заготівля чорниці та іншої дикорослої продукції додала місцевим бюджетам кошти для вирішення важливих соціально-економічних питань», – підсумувала Світлана Савчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські фіскали створили спеціальні робочі групи при райдержадміністраціях, які контролюватимуть за сплатою податків, тих, хто хоче заробити на ягодах та грибах.Про це інформує прес-служба Головного управління ДФС Волині.Забезпечити режим всебічного та максимального сприяння представникам бізнесу, які легально заготовлятимуть волинську чорницю та інші дари лісу, зобов’язує окреме розпорядження ГУ ДФС у Волинській області.Відтак, волинські фіскали у складі спеціально створених робочих груп при райдержадміністраціях в межах своєї компетенції вже здійснюють комплекс заходів з тим, щоб запобігти неконтрольованій заготівлі ягід і грибів з комерційною метою.«Наше головне завдання – забезпечити сплату суб’єктами господарювання визначених законом податкових платежів до бюджетів усіх рівнів. Тож, представники підприємництва, які працюють легально, можуть розраховувати на нашу підтримку і сприяння. Щодо тих, хто намагатиметься ухилитися від сплати податків, то спільно з іншими контролюючими органами ми вживатимемо весь передбачений законом комплекс заходів роз’яснювального та контрольно-перевірочного характеру з тим, щоб активно протидіяти спробам заготівельників збирати, переробляти та експортувати цінну волинську ягоду поза правовим полем. Сподіваємося на відповідальну позицію керівників органів місцевого самоврядування, які повинні наполягати, щоб підприємці не ігнорували вимогу щодо отримання так званих лісових квитків і перераховували ПДФО із придбаної у громадян дикорослої продукції до бюджету», – зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській областіКерівник волинських фіскалів підкреслила, що рентна плата за спецвикористання лісових ресурсів, ПДФО та єдиний податок – обов’язкові податкові платежі при заготівлі ягід, грибів та лікарської сировини. Єдиний податок, рента та частина ПДФО зараховуються до бюджетів громад, на території яких заготовляють дари лісу.«Маючи багаторічний досвід успішного податкового супроводу заготівельного сезону, звертаємося до лідерів територіальних громад та їх мешканців з проханням подбати про те, щоб заготівля чорниці та іншої дикорослої продукції додала місцевим бюджетам кошти для вирішення важливих соціально-економічних питань», – підсумувала Світлана Савчук.

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